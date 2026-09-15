Els pensionistes poden cobrar fins a un 25% més si compleixen aquest requisit
La nova regulació de la jubilació flexible permet augmentar la part compatible de la pensió per a qui torni a treballar almenys sis mesos després de jubilar-se
La nova regulació de la jubilació flexible, vigent des del 28 d'agost, introdueix incentius per a les persones jubilades que decideixin reincorporar-se al mercat laboral a temps parcial. La mesura, aprovada mitjançant el Reial decret 416/2026, actualitza una normativa que es mantenia pràcticament sense canvis des de l'any 2002.
Fins ara, els pensionistes que tornaven a treballar cobraven la pensió en proporció inversa a la jornada laboral. Així, una persona que treballava al 50% percebia el 50% de la seva pensió. Amb la nova normativa, en determinats casos es podrà afegir un complement de fins al 25% sobre la part de la pensió compatible amb la feina.
Qui pot cobrar aquest complement
L'increment no s'aplica automàticament a tots els pensionistes. Per poder-hi accedir, cal que la persona es reincorpori al mercat laboral per primera vegada dins del règim de jubilació flexible almenys sis mesos després d'haver accedit a la jubilació.
A més, la jornada laboral també és determinant. El complement del 25% es pot aplicar quan l'activitat laboral representa entre el 55% i el 80% de la jornada habitual. En aquests casos, l'increment es calcula sobre la pensió que es percebia abans d'iniciar la jubilació flexible.
També s'obre la porta als autònoms
La reforma inclou supòsits específics per a les persones que vulguin reprendre una activitat per compte propi. Hi poden accedir aquells que no hagin estat donats d'alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA) durant els tres anys anteriors a la jubilació.
Aquestes persones podran compatibilitzar la seva activitat amb el cobrament de la pensió en les condicions establertes per la nova normativa.
Col·lectius exclosos
La reforma no afecta tots els pensionistes. En queden exclosos els funcionaris civils de l'Estat, el personal de les Forces Armades i els treballadors de l'Administració de Justícia, que continuen regint-se pels seus sistemes específics.
Tampoc no s'aplica a les persones que ja havien iniciat un procés de jubilació flexible abans del 28 d'agost de 2026, ja que aquests expedients continuen sota la normativa anterior.
Per acollir-se a la nova modalitat, els pensionistes hauran de comunicar prèviament a l'organisme gestor l'inici de l'activitat laboral, així com qualsevol modificació de la jornada o el cessament de l'activitat. La reforma pretén facilitar que les persones jubilades puguin mantenir una activitat professional parcial sense renunciar completament a la seva pensió.
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