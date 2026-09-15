La privada ja recepta el fàrmac que alenteix l’Alzheimer
La Clínica Universitat de Navarra inicia a Espanya l’administració de donanemab. Per ara, ha tractat 30 pacients en fases inicials.
Nieves Salinas
La Clínica Universitat de Navarra ha sigut el primer hospital privat espanyol a administrar donanemab, el nou tractament per a la malaltia d’Alzheimer en fases inicials. Aquest anticòs monoclonal actua sobre les plaques de beta-amiloide acumulades al cervell i ha demostrat capacitat per alentir la progressió de la malaltia.
És un dels nous fàrmacs per a la dolència que no està inclòs en el finançament públic del Sistema Nacional de Salut, una decisió del Ministeri de Sanitat que ha aixecat les protestes d’associacions de pacients i neuròlegs. Es tracta del segon fàrmac per a la malaltia neurodegenerativa al qual Europa dona llum verda després de la comercialització de lecanemab, també per al tractament de persones amb la malaltia en fases inicials o amb deteriorament cognitiu lleu a causa d’aquesta patologia.
Lecanemab i donanemab ja estan autoritzats per l’Agència Europea de Medicaments (EMA, per les sigles en anglès) i els pacients i professionals els esperen a Espanya amb candeletes, però la Comissió Interministerial va tornar a rebutjar al juliol, com ja va fer a la primavera, les noves ofertes de preus presentades per les farmacèutiques, Biogen i Lilly, respectivament.
Donanemab ja ha començat a administrar-se en la sanitat privada. Segons el doctor Mario Riverol, neuròleg de la Clínica Universidad de Navarra, «fins ara hem tractat 30 pacients, que han tolerat bé la medicació i en els quals hem observat fins i tot menys efectes adversos dels esperats. A més, els assaigs clínics han demostrat que el deteriorament cognitiu s’alenteix entre un 27% i un 35% en els primers 18 mesos, i el benefici continua augmentant com més temps es manté el tractament».
Donanemab, explica el centre sanitari, actua unint-se a les plaques de beta amiloide i afavorint-ne l’eliminació del cervell. El pacient rep el tractament a l’hospital cada quatre setmanes i el manté entre 12 i 18 mesos, en funció de la seva evolució.
A més d’aquest fàrmac, està previst que en les pròximes setmanes la Clínica comenci a administrar lecanemab, l’altre anticòs monoclonal dirigit contra la beta amiloide. En aquest cas, el pacient rep infusions cada dues setmanes i el tractament es manté mentre resulti indicat i eficaç.
Evolució
Donanemab i lecanemab són els primers fàrmacs que han demostrat capacitat per modificar l’evolució de l’Alzheimer en les seves fases inicials. Els assaigs clínics han observat una reducció de la progressió del deteriorament cognitiu i funcional d’entre un 27% i un 35%. «Fins avui, hem observat que el benefici continua amb el pas del temps i no s’atura al finalitzar el tractament», va afegir l’especialista. L’administració d’aquests nous fàrmacs requereix «un circuit assistencial específic a l’hospital per seleccionar els pacients candidats, confirmar el diagnòstic i fer un seguiment estret durant el tractament».
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