Entrevista | Sajeeva Hurtado Ginecòloga holística i terapeuta
«Ni les dones ni els homes tenen la reguera relaxada»
"Menys potència sexual significa menys creativitat, perquè l’energia sexual és la mateixa energia creativa"
Sajeeva Hurtado és ginecòloga holística i terapeuta en psicologia Gestalt. Ha publicat Respira y relaja la raja, on presenta la respiració neuroepigenètica, un mètode que fa servir la respiració per a influir directament en el sistema nerviós.
No totes les dones tenen la reguera relaxada?
Ni totes les dones, ni tots els homes, perquè la reguera, en realitat, és el cul. Això que pregunta és molt important, tothom pensa que el sòl pelvià és cosa de les dones, però és d’interès comú.
Canvio la pregunta: ni tots els homes, ni totes les dones, tenim la reguera relaxada?
No, quasi ningú té la reguera relaxada.
Per què?
Perquè el sòl pelvià és un lloc que, a més, culturalment, també inclou els òrgans sexuals. Hi ha una mica de tabú, d’això no se’n parla, això no es mira, en això no es pensa... Però a banda de tot, és l’òrgan, és el múscul que més pes suporta, i el que menys es relaxa. No tenim educació ni energètica ni postural, llavors és un múscul que es ressent un piló i que després no tenim cultura de relaxar-lo.
Respirar bé és una manera de relaxar-lo millor?
Respirant bé i movent el cos, és molt important moure el cos, sobretot la caixa pelviana. Pensi que els homes estan condemnats a moure la caixa pelviana, no és només cosa de dones. Si fos de dones, per què creu que vostès tenen cresta ilíaca, femoral, còccix i tots els músculs necessaris per al moviment de pelvis? Llavors és molt important respirar bé per a oxigenar la sang, per a relaxar el sistema nerviós, per a activar el parasimpàtic, per a relaxar el nervi vague. Tot això travessa tot el nostre tronc fins a la nostra pelvis.
Hem de moure més la pelvis?
Hem de moure més la pelvis, moure més el cos i respirar millor.
Hem de moure més la pelvis, moure més el cos i respirar millor
Algú li podria dir que, al cap i a la fi, tothom respira, això és molt fàcil.
Clar, tothom respira per a no morir-se, però ningú respira per a viure plenament. El patró respiratori que tenen la majoria de les persones és molt curt i toràcic. Ningú sap usar el diafragma. El diafragma no es mou, és el múscul de la respiració i gairebé tothom el té col·lapsat. Llavors els òrgans interns no s’oxigenen, i si no s’oxigenen, no funcionen bé. Per això, el fet de no respirar bé porta problemes de somnis, porta problemes digestius, porta problemes mentals, porta problemes urinaris, porta problemes ginecològics...
Una millor respiració també pot augmentar el plaer sexual?
Per descomptat, i de fet, aquesta respiració específicament, la respiració neuroepigenètica, treballa amb la neurociència del plaer. Quan el cos aprèn a viure en plaer, quan el cos aprèn a sentir plaer, no només sexual, els òrgans sencers funcionen diferent, però a nivell sexual específicament. Pensi que una erecció o una lubricació depèn de la sang que hi ha en la zona. I si la zona està contracturada, no té bona irrigació sanguínia.
On hi ha sang hi ha alegria?
L’erecció del penis depèn dels cossos cavernosos, i això depèn de la irrigació sanguínia. Llavors, a major relaxació, major oxigenació, major potència sexual també. I major fertilitat. La fertilitat és un dels factors més importants que té aquest tipus de respiració i l’increment del plaer en el cos.
Pensem massa i actuem molt poc. Si penséssim tant i fóssim intel·ligents, actuaríem coherentment amb els nostres pensaments
Estem en uns temps en què cada vegada la gent és més sedentària...
Els treballs són sedentaris, la gent es mou poc. Per tant, movem poc la pelvis, movem poc el cos. En aquest sentit estem molt pitjor ara que en èpoques passades. Si gairebé estem asseguts tothora, quant pes està resistint el nostre sòl pelvià? Els hàbits d’ara són hàbits que estan acabant amb el cos.
I amb la descendència, segons sembla.
Mai s’ha vist tanta infertilitat en la història de la humanitat com ara. Mai s’ha vist tanta impotència, fins i tot en homes molt joves. L’estrès crònic que té en aquest moment la humanitat és increïble, tenint moltes més opcions per a tenir menys estrès, perquè estem més cures i no ens persegueixen els lleons ni els tigres, hi ha més estrès, com si el cos estigués més exposat a perill que en èpoques antigues. L’estrès crònic que estem vivint ha causat inflamació crònica, dues malalties actuals. És molt rar trobar algú que no en pateixi cap de les dues.
No ens persegueixen tigres però ens persegueix és la vida sedentària?
Ahà, ens persegueix la vida sedentària i ens persegueix la ment, que s’inventa un munt de coses. Hem perdut la capacitat de gaudir la vida, de moure’ns amb la vida, de permetre’ns explorar humanament aquesta vida. Fem servir massa la ment i molt poc el cos.
Mai s’ha vist tanta impotència com actualment, fins i tot en homes molt joves
És a dir, que pensem massa?
Pensem massa i actuem molt poc. Si penséssim tant i fóssim intel·ligents, actuaríem coherentment amb els nostres pensaments. Som poc creatius, és una generació amb poca creativitat, perquè la falta de moviment genera falta de coherència entre el que penso i el que faig.
I tot això, amb menys potència sexual?
Amb menys potència sexual, cosa que significa menys creativitat, perquè l’energia sexual és la mateixa energia creativa. I també amb molta menys fertilitat.
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