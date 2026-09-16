Barcelona, protagonista
Pa Artesà del Vallès, 30 botigues i premi al millor xuixo del món
L’empresa, amb gairebé mig segle de vida, seu a Santa Perpètua de Mogoda i comerços a Barcelona i vuit ciutats del Vallès, factura 11 milions d’euros l’any i té 200 empleats.
Toni Sust
Jaume Junyent té 72 anys i n’ha estat més de 40 al capdavant de l’empresa Pa Artesà del Vallès, que va començar a funcionar en fa 46. No és que el seu destí fos dedicar-se al pa: era matriçer (expert en la fabricació i la reparació de motllos, matrius i encunys per crear peces industrials en sèrie) a l’empresa Simon: "Feia motllos per a interruptors". Se’n va anar voluntàriament als 26 anys, el 1980, quan la firma va propiciar sortides en un període de crisi.
Amb la indemnització, va comprar un forn a Sabadell amb el seu cunyat, forner de professió. I després va fer el gran salt: a proposta del gremi del sector, va adquirir una empresa que ja no existeix i que era a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) i en una situació de gran dificultat: la Panificadora Gallecs. "Estava arruïnada. Els vaig dir que, si volien que me la quedés, no començaria a pagar res fins a dos anys després". Entre l’adquisició i els deutes considerables heretats, l’operació va requerir una inversió de 600.000 euros d’aleshores, 100 milions de pessetes (l’equivalent a quatre milions d’euros actuals, segons l’eina de càlcul de l’INE sobre actualització d’imports). En una dècada, la situació de dificultat s’havia revertit.
Junyent va canviar el nom de la societat adquirida i va fundar Pa Artesà del Vallès, tot i que precisa que el seu negoci és molt diferent del que hi havia: "Una panificadora cou el producte i al carrer. És més industrial. El que faig jo és un forn de pa gran, és casolà, el més artesà que es coneix en una empresa gran. El pa s’ha de fer bé. No pot ser un arribar i moldre. Ha de reposar, caure-li bé a qui se’l mengi, que no li inflami l’estómac".
Va continuar amb el seu cunyat 15 anys, fins que aquest va preferir "volar sol" i seguir pel seu compte. Ja amb Junyent com a únic propietari, Pa Artesà del Vallès va anar creixent. Quan va començar, la seu sumava 1.000 metres quadrats. Ara en té 5.000. La producció està mecanitzada només "en el que és imprescindible": "Ho fem tot a mà, amb alguna excepció. Nosaltres fem pa, brioixeria i pastisseria". També van obrir un restaurant, Cal Jaume, on acudeix gent que treballa al polígon de Can Roca, on hi ha l’empresa.
La firma, que factura 11 milions d’euros l’any, té 200 empleats, prop de 70 a la fàbrica i 130 als comerços. Perquè, mentre creixia, anava obrint botigues en diferents municipis, i només allà es venen els seus productes: "Cada any obríem dues botigues, més o menys. A Barcelona, en tenim cinc a Sant Andreu i una al carrer de Calvet. A Parets del Vallès, quatre; a Mollet, dues; a Montcada i Reixac, tres; a Barberà i Cerdanyola, sis; a Santa Perpètua, tres; a la Llagosta, dues, i a Ripollet, tres. De la comercialització se n’encarrega la dona de Junyent, Conchi Galván: "És l’artista de la comercialització, l’ànima de les botigues".
El successor
El fundador està jubilat des de fa cinc anys, tot i que és una jubilació activa. Ha continuat acudint cada dia a l’empresa. Té quatre fills: Anabel, Raquel, Paula i Gerard. Aquest últim, el benjamí, és el seu successor al capdavant de Pa Artesà del Vallès. I això, diu, li evitarà haver de vendre el negoci.
Gerard Junyent, de 32 anys, va estudiar un grau d’Administració i Finances i també és llicenciat en Dret. És l’actual rector de l’empresa. El pare preveu apartar-se’n encara més aviat, per tal de no trepitjar-li l’espai. I el Gerard ho veu clar: "Hi ha d’haver una sola visió". Però tant ell com el seu progenitor estan d’acord en quina és la tendència del sector: un forn amb espai de degustació, de cafeteria, de granja. Una cosa que ja han aplicat en una de les botigues que tenen a Montcada.
És, també, la primera botiga que ha viscut un altre canvi: un logotip nou, amb un color diferent i l’abreviació de Pa Artesà del Vallès a només Pa Artesà. Tots aquests canvis s’han dut a terme en gran part gràcies a l’aportació de la parella del Gerard, Helena Khoe, que també treballa en la firma i és experta en màrqueting, necessari perquè un producte, una marca, siguin, a més de bons, coneguts: "Es pot créixer de moltes maneres. La meva intenció és créixer com a marca". Pare i fill es fotografien al seu buc insígnia de Montcada, davant d’un rètol que recorda un premi destacat: el 2020, Pa Artesà del Vallès va guanyar el guardó al millor xuixo del món. La idea és que, amb el temps, la trentena de botigues segueixin el mateix camí que la de Montcada.
Subscriu-te per seguir llegint