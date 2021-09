Tres dones i dos homes han resultat ferits de diversa consideració en un tiroteig aquesta matinada a Sabadell (Vallès Occidental), com ha publicat El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Una de les dones ha perdut el fill que esperava. Les víctimes, que han estat traslladades a hospitals pròxims, pel que sembla, participaven en un botellot al carrer de la Serra de Galliners, als voltants del centre comercial Via Sabadell. L'atac ha tingut lloc cap a les 01.30 hores quan una persona s'ha acostat a un grup que bevia en aquesta zona de la ciutat i els ha disparat. Fonts pròximes a la recerca han precisat que, a priori, no corre perill la vida de cap d'aquestes cinc víctimes, encara que alguna d'elles hauria resultat ferida de gravetat.

Segons ha avançat 'El País', els serveis d'emergències van traslladar a totes les víctimes fins a un centre hospitalari, on la dona embarassada va ser intervinguda, encara que els metges no han pogut fer res per salvar la vida del fetus. L'Àrea de Recerca Criminal (AIC) dels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Metre Nord ha obert una recerca per a esclarir les causes d'aquest tiroteig i, ara com ara, no ha transcendit la identitat de l'agressor ni la seva relació amb les víctimes. Des de l'Ajuntament de Sabadell es limiten a les informacions ofertes pels Mossos, encara que indiquen que el punt on han succeït els trets és un espai en el qual solen produir-se trobades per a beure alcohol i que, per aquest motiu, des del govern local estan treballant amb Mossos i Via Sabadell, a qui pertany el polígon, per a incrementar la vigilància i la seguretat en la zona.