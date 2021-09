Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes, d'entre 25 i 25 anys i amb domicilis a Lleida i Tarragona, acusats de furtar 720 quilos de garrofes d'una finca de la pedania de les Gunyoles, a la Secuita (Tarragonès). A tres dels arrestats se l'investiga també per suposat atemptat contra els agents de l'autoritat per apedregar els agents quan fugien de la seva presència. Diumenge al migdia passat, el cos policial va rebre un avís d'una discussió en un camp de garrofers arran d'un furt. Posteriorment, van contactar amb el propietari, que els va explicar que havia sorprès un grup furtant-li les garrofes i que es van enfrontar amb ell quan els hi va recriminar. El pagès va marxar al poble a demanar ajuda.

Quan propietari i mossos van tornar plegats a la finca van localitzar dos vehicles i diversos sacs plens de garrofes preparats per emportar-se'ls. Sota un dels arbres, van trobar un dels arrestats plegant el fruit. Mentre un dels agents l'interrogava, un altre va sorprendre un altre grup d'homes que també furtaven garrofes al mateix camp. En veure'l, van sortir corrents i van fer cas omís a les ordres perquè s'aturessin. Fins i tot, segons el relat policial, van llençar-los pedres. Finalment, els mossos van procedir a la detenció dels quatres homes -tres de nacionalitat espanyola i un de veneçolana- per furt i en el cas de tres d'ells, també per atemptat contra l'autoritat. Els agents van retornar-li al pagès els 720 quilos de garrofes que li havien sostret.