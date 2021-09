El Jutjat d’Instrucció número 2 d’Alcobendas ha ordenat aquest dimarts presó provisional comunicada i sense fiança per a Noelia de Mingo per un presumpte delicte d’homicidi en grau de temptativa i un altre d’atemptat a agent de l’autoritat, després d’apunyalar aquest dilluns dues dones a la localitat d’El Molar, a Madrid, tal com ha publicat El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), per ordre de la titular del jutjat, en funcions de guàrdia, De Mingo ingressarà a la Unitat de Psiquiatria de la presó de dones d'Estremera (inicialment anava a ser la d'Alcalá), per si és procedent traslladar-la al centre penitenciari-psiquiàtric de Foncalent (Alacant).

Noelia de Mingo, que va ser condemnada a 25 anys de reclusió en centre psiquiàtric per l’assassinat de tres persones a la Fundació Jiménez Díaz el 2003, s’ha acollit al seu dret a no declarar en la vista celebrada avui a l’Hospital Infanta Sofia, on s’ha mostrat «orientada i afligida». De Mingo va quedar en llibertat l’octubre del 2017 per decisió de l’Audiència Provincial de Madrid, que, d’acord amb el jutge de Vigilància Penitenciària d’Alacant, els informes mèdics i forenses i amb l’oposició del fiscal, va substituir l’internament en centre psiquiàtric pel tractament ambulatori i la custòdia familiar.

Consciència del mal

El TSJM ha recordat que, quan la dona va quedar en llibertat, tots els informes incidien en la situació d’estabilitat de la malalta, en la realitat que no havia tornat a presentar cap episodi de descompensació, i davant el fet que era plenament conscient de la seva malaltia, dels símptomes que podien descompensar-li el curs de la seva malaltia i la consciència del mal que havia causat.

L’Audiència Provincial de Madrid va condicionar el tractament ambulatori a què l’afectada se sotmetés fins al final de la reclusió al control, al principi quinzenal, de psiquiatria de l’Hospital Infanta Sofia, de San Sebastián de los Reyes, a la supervisió dels metges forenses de la mateixa Audiència Provincial i al compromís adquirit per la família de donar compte al tribunal i a l’especialista clínic de l’aparició de símptomes de descompensació en la malalta.