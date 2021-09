Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres un jove de 23 anys a l'Hospitalet de Llobregat per atacar amb un ganivet i dos gossos perillosos els agents que l'havien denunciat prèviament per intentar escapar-se amb un patinet elèctric que no és seu. L'home es va encarar inicialment als agents i no es volia identificar. Quan li van requisar el patinet per no poder demostrar la seva propietat i el van denunciar per desobediència, va anar a casa seva i va tornar amb dos gossos de raça perillosa als quals atiava per atacar els agents. Quan va ser reduït pels policies, va intentar clavar un ganivet a l'aixella d'un dels agents. Finalment el van denunciar per intent d'homicidi i atemptat a l'autoritat, a més de requisar-li els gossos.

La trobada amb la policia

Segons la minuta policial, els fets van tenir lloc a primera hora del matí, cap a les 5.30 hores als voltants del mercat de Santa Eulàlia de l'Hospitalet. Dos motoristes dels Mossos van veure un jove circulant amb patinet elèctric per una zona de vianants que, quan els va veure, fa canviar de direcció i va accelerar. La patrulla li va dir que s'aturés, però el jove es va dirigir a gran velocitat cap a ells i els va esquivar. Els motoristes el van perseguir amb els senyals lluminosos i acústics activats i el van poder interceptar al carrer General Prim, on van acudir més patrulles.

A partir d'aleshores, segons la policia catalana, el jove es va encarar als agents amb actitud desafiant. El van escorcollar i no li van trobar cap objecte perillós ni documentació i no es va voler identificar. Poc després els va dir que tenia una foto del seu carnet al telèfon mòbil però no la volia ensenyar. Finalment, li van poder agafar el telèfon i se'l va identificar com a Hassan Rafael T.V., espanyol de 23 anys i veí de la ciutat. Els agents van saber que tenia antecedents per tràfic de drogues, delictes violents i robatoris amb violència. En veure que el patinet tenia el número de bastidor esborrat, el jove va dir que era d'un amic, sense voler-lo identificar. Per això, els agents li van requisar el vehicle i li van dir que si no podia acreditar la seva propietat seria denunciat per apropiació indeguda lleu.

En aquell moment l'individu es va violentar, va començar a insultar els agents i a cridar-los que s'enduria el patinet. El van advertir que el denunciarien per desobediència a l'autoritat. El jove, aleshores, va amenaçar-los de mort i va dir-los que l'esperessin 5 minuts. Un caporal dels Mossos va agafar el jove pel braç per tal que marxés, el noi es va encarar al policia i aquest li va donar una empenta perquè mantingués la distància de seguretat, segons els agents. El jove va caure a terra, però es va aixecar i va fugir corrent tornant-los a amenaçar de mort.

Amenaces i gossos de raça perillosa

Una patrulla el va seguir i va avisar les altres que el jove havia tornat a sortir d'un portal amb dos gossos de raça perillosa, tots dos sense morrió i un d'ells sense corretja. El jove anava cap a les patrulles i cridant als gossos per provocar-los per atacar els policies. Els va tornar a amenaçar de mort i davant d'aquesta actitud dos caporals van desenfundar les seves pistoles i el van advertir que abatrien els animals si els gossos atacaven. En veure-ho, el jove va intentar agafar els gossos i va començar a recular fins a casa seva seguit dels agents amb les armes desenfundades. Davant del portal de casa seva, els policies li van dir que truqués a algun familiar per fer-se càrrec dels gossos, però ningú va respondre la trucada a l'intèrfon.

Tot just en aquell moment un veí va obrir la porta del carrer, i el jove va aprofitar per entrar i intentar pujar les escales corrent. Va ser interceptat per dos caporals, que el van intentar treure del passadís estret del portal i separar-lo dels gossos, tot i la seva resistència. El van intentar immobilitzar agafant-lo pels braços, mentre el jove cridava els gossos perquè ataquessin els policies, alhora que donava puntades de peu per intentar fugir. Els caporals el van poder estirar a terra, però el jove va treure un ganivet de la part del darrere dels pantalons i va intentar apunyalar un dels policies al costat esquerre, just a sota l'aixella, on l'armilla antibales no el protegia. El caporal va poder esquivar l'atac donant-li un cop al braç i li va poder treure el ganivet, de 8,5 centímetres de fulla.

Finalment, amb l'ajuda de diversos agents el van poder immobilitzar i emmanillar, mentre el jove seguia cridant a familiars i amics perquè evitessin la seva detenció. Va baixar una germana del noi i es va endur els gossos. Els agents van afegir material de contenció al jove perquè no es fes mal ell mateix i li van comunicar que estava detingut per amenaces, intent d' homicidi i atemptat a l'autoritat. Va passar una revisió mèdica al CUAP de l'Hospitalet i finalment engarjolat a la comissaria, amb mesures de contenció perquè seguia molt violent.

La intervenció, que va durar al voltant d'una hora, no va comportar lesions a cap agent, però els gossos, un dels quals no tenia cap tipus d'identificació, documentació ni xip, va ser acollit per la protectora d'animals de Granollers. El jove també ha estat denunciat administrativament per tinença de gossos potencialment perillosos. El sindicat USPAC es personarà com a acusació en la causa. El jutjat de guàrdia l'ha deixat en llibertat amb càrrecs.