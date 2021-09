Una dona de 78 anys va morir aquest dimecres a l'Hospital Arnau de Vilanova després d'haver estat atropellada dimarts per un patinet elèctric a Lleida, segons publica 'Segre' i ha pogut confirmar l'ACN. L'accident va tenir lloc poc abans de la una del migdia a l'avinguda Catalunya, a l'altura del carrer Alcalde Costa. Els fets van tenir lloc quan la dona creuava el carril bici per accedir al pas de vianants i va ser atropellada pel patinet. A conseqüència de l'impacte va patir un fort cop al cap. El conductor del patinet també va resultar ferit i ambdós van ser traslladats a l'hospital lleidatà. Es tracta de la primera víctima mortal per un vehicle de mobilitat personal (VMP) a la capital del Segrià.