La lava llançada pel volcà de la Cimera Vella a l'illa de la Palma cobreix ja més de 166 hectàrees i ha destruït 350 immobles, segons les últimes dades de sistema d'observació terrestre europeu Copernicus, obtinguts en la tarda d'ahir.

Els mesuraments, fets a les 19:26 hores d'aquest dimecres, mostren com la lava havia cobert 14 hectàrees més que en l'anterior, efectuada 36 hores abans, i havia arrasat 30 immobles més que els comptabilitzats el dia anterior.

L'últim informe de el Departament de Seguretat Nacional (DSN), emès a les 08:00 d'aquest matí, redueix lleugerament aquesta estimació fins a les 150 hectàrees i els 300 immobles destruïts.

Confirma a més que es manté l'activitat eruptiva tot i que el volcà ha entrat en zona d'estabilitat i la velocitat de desplaçament de les colades cap a la costa s'ha disminuït, de manera que la més activa, la nord, avança a 4 metres per hora.

No obstant els fronts d'avanç de la llengua han crescut en alçada i se situen ara entre els 8 i els 15 metres.

La DSN informa a més que Aeroports Espanyols i Navegació Aèria ha establerts àrees temporalment restringides de l'espai aeri en els municipis de El Pao i Los Llanos de Aridane per al sobrevol en zones de mar i terra per sota dels 3.000 peus.

Recorda que entre avui i demà està prevista la possibilitat que els gasos del volcà a 3.000 metres d'altitud "comencin a desplaçar-se a l'est o nord-est, mentre que a 1.500 metres, la tendència de les emissions apunta al sud-oest i sud".

En relació amb la qualitat de l'aire, no hi ha registres que puguin indicar riscos per a la salut, assenyala la DSN. "Pel que fa a la possibilitat de pluges àcides no hi ha risc d'interacció química i, cas de produir-se, no tindria efectes a curt termini.

L'Institut volcanológico de Canàries (Involcan) ha informat aquest matí que l'alçada de la ploma volcànica s'estima en 4,1 quilòmetres per sobre de la boca eruptiva.

Sobre el terreny, la qual vulcanòlegs italians desplaçats a La Palma han realitzat mesuraments de l'espessor de la capa de cendra, que a aproximadament un quilòmetre de l'origen de l'erupció és ja d'uns 3 centímetres.

Mentrestant, l'ajuda a les gairebé 6.000 persones que han hagut d'abandonar les seves llars i els seus treballs a causa de la lava del volcà de Cumbre Vieja s'incrementa dia a dia.

El president de les Canàries, Ángel Víctor Torres, va anunciar ahir el començament dels reallotjaments de part dels 137 afectats per les colades del volcà de Cumbre Vieja que s'han allotjat des de diumenge a la caserna de Breña Baja en centres sociosanitaris, en un hotel del municipi de Fuencaliente i en altres recursos que s'estan habilitant per estar disponibles en els pròxims dies.

A l'ajuda que presten l'administració i les institucions als afectats s'ha sumat l'oferta de les patronals de la banca espanyola AEB, CECA i UNACC i la gestora d'actius immobiliaris Sareb de posar a disposició dels afectats els habitatges que tinguin disponibles a l'illa "de forma gratuïta i mentre sigui necessari" per contribuir al seu reallotjament de temporal.

A més la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat que la Unitat Militar d'Emergències (UME) "va a estar el temps que sigui necessari, amb els mitjans que siguin necessaris", a l'illa de La Palma per ajudar en tot el que fa referència a l'erupció de volcà.

José Antonio Gamarra, subtinent del nucli d'operacions del contingent de 184 efectius de la UME desplaçat a La Palma per col·laborar en el dispositiu d'emergència, ha manifestat a EFE que estan realitzant anàlisis que demostren que l'aire que respira la població de la Palma no és perjudicial per a la salut.

Els reis han volgut unir-se amb la seva presència avui a l'illa al dolor de les famílies que han perdut o estan perdent les seves cases, el seu mitjà de vida i els seus records sota renta i aquest dijous han viatjat a La Palma per brindar el seu suport i solidaritat a aquests difícils moments.