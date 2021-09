Un veí de Vic, de 34 anys, ha estat arrestat pels Mossos per un presumpte delicte de robatori amb violència i intimidació. Els fets, explica el cos, van tenir lloc el 16 de setembre passat, als volts d'un quart de quatre de la tarda, en una farmàcia de Manlleu. El detingut hauria intimidat a la treballadora d'una farmàcia de Manlleu amb un ganivet i va sostreure els diners en efectiu que hi havia en aquell moment a la caixa enregistradora. Minuts més tard, una patrulla de la Policia Local de Manlleu va observar com un home llençava en un contenidor un ganivet i peces de roba que portava posades. Els agents van córrer darrere d'ell, però el van perdre de vista en una cruïlla.

Arran dels fets, els Mossos, conjuntament amb la Policia Local de Manlleu van engegar una investigació. Finalment van detenir el presumpte autor, el 25 de setembre passat, a Vic. Després de declarar davant del jutge del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia, ha quedat en llibertat amb càrrecs.