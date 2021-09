Agents de la Policia Nacional han detingut aquest cap de setmana a Elx a un menor d'edat acusat presumptament de trencar-li el nas d'un cop de puny i colpejar a dues persones del mateix sexe quan anaven passejant de la mà pel carrer Filet de Fora de la localitat il·licitana «solament per la seva condició homosexual», explica la Comissaria en un comunicat de Premsa. Les agressions a persones per la seva tendència sexual han augmentat a Espanya durant les últimes setmanes, segons denuncien col·lectius LGTBI.

Els fets van passar la nit del passat dissabte. Les víctimes, tots dos del mateix sexe, anaven passejant de la mà al costat d'un grup d'amics, quan de sobte, un altre grup de persones va començar a recriminar-los la seva actitud, acostant-se a ells l'agressor qui va agafar del clatell a una de les víctimes amb intenció d'endur-se'l en actitud fatxenda cap al grup de persones amb el qual estava. La seva parella va intentar impedir que se l'emportés tirant fortament dels seus braços, moment en el qual l'agressor es va posar més violent i li va propinar un cop de puny a la cara a un d'ells mentre el tenia subjectat, començant a sagnar de manera abundant del nas, per continuar donant-li més cops i puntades.

Testimonis de l'agressió, van telefonar a la Policia personant-se immediatament en el lloc de les dotacions policials, que van manifestar, que a la seva arribada van presenciar com l'agressor continuava encara la seva violenta acció contra les víctimes, separant-lo d'elles i procedint a la seva detenció en vista dels fets. Les víctimes van manifestar a les dependències policials que, l'agressor, pel que sembla va identificar una polsera i un clauer que portaven visibles amb la bandera LGTBI i que els va atacar únicament per la seva condició homosexual. A més, en la seva declaració, van manifestar haver escoltat perfectament com, després de l'agressió, mentre fugien del lloc a l'arribada de les patrulles policials, algú els va cridar «PERQUÈ SAPIGUEU QUI MANA MARIETES DE MERDA», paraules que van poder sentir tant ells com alguna de les persones que els acompanyaven.

La Policia Nacional continua la seva recerca per a determinar si hi ha algun participant més en l'agressió patida per les víctimes. El detingut, de 17 anys, de nacionalitat espanyola, i amb antecedents previs, va ser ingressat en el Centre de Menors de Recepció Alacant segons va disposar la Fiscalia de Menors de la mateixa localitat. La Policia Nacional treballa intensament en la lluita contra els delictes d'odi i discriminació per qüestions d'orientació o identitat sexual, racisme, ideologia i religió, coordinant íntimament la seva actuació amb la Fiscalia Especial contra els delictes d'odi, a fi d'erradicar actituds violentes com les que han patit les víctimes de la localitat il·licitana.