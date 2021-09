L'home que va disparar al cap del guàrdia civil Juan Carlos Sanz fa vint anys i set mesos ja no està tranquil. L'Audiència de Madrid ha ordenat reobrir les investigacions per un crim comès el 2 de febrer de 2001 als carrers de Madrid i que el jutge havia decidit arxivar i tancar contra el criteri de la policia i la família de la víctima. Dimarts, 28 de setembre, estan citats a declarar com a investigats tres dels suposats implicats en el crim, segons ha pogut saber Cas Obert. El quart, segons les indagacions de la policia, va morir fa uns anys.

«Estem satisfets i nerviosos», explica Óscar Sanz, germà del guàrdia civil assassinat, que afegeix que la decisió de l'Audiència permet que «el crim del meu germà no prescrigui ni es tanqui i que es pugui fer justícia». Parla per ell i per la seva mare, que cada dia acudeix al cementiri a veure la tomba del seu fill gran. El seu pare va lluitar per esbrinar qui havia atacat el seu fill i va morir 14 anys després del crim sense aconseguir-ho. Durant els últims tres anys, la UDEV de la Policia Nacional ha realitzat una completa investigació que li ha permès reconstruir els últims passos del guàrdia civil i posar nom als seus agressors.

Nit lliure

Juan Carlos Sanz tenia la nit lliure aquell 2 de febrer de 2001. Va acudir amb un company destinat com ell a la caserna d'Intxaurrondo (Sant Sebastià) a fer unes copes a la zona de Carabanchel. Quan se n'anaven cap a casa, al carrer Pinzón, van veure dins d'un tot terreny quatre individus que els miraven fixament i els van semblar sospitosos. Es van identificar com guàrdies civils, els van ordenar baixar del cotxe i, quan anaven a detenir-los, es va produir una baralla. El guàrdia civil Sanz va ser apunyalat al coll i li van disparar un tret mortal al cap. El seu company va rebre dues punyalades, tot i que va poder salvar la vida.

Les investigacions, que van apuntar fins i tot a un possible atemptat terrorista, es van estancar fins que el febrer de 2019 la policia va identificar un dels quatre implicats i va revisar el seu cercle d'amistats, alguns d'ells veterans delinqüents coneguts al barri. Després de mesos d'indagacions, dos d'ells van confessar als agents que havien participat en la baralla, tot i que van donar la culpa del crim a algú altre. Els agents van localitzar fins i tot el tot terreny, un Nissan Patrol, en el qual els agressors van fugir del lloc.

El gener de 2021, la policia va entregar un informe amb les seves troballes al jutge encarregat de la investigació, titular del número 6 de Madrid, que, malgrat tot, i amb l'acord del fiscal, va decidir tancar el cas sense cridar a declarar cap d'aquests implicats. Al febrer, en complir-se vint anys del crim, el cas podia prescriure i, com va denunciar el germà del guàrdia civil a EL PERIÓDICO, «si els assassins es presenten en un jutjat i expliquen com van matar el meu germà, al cap de poca estona surten lliures per la porta principal». Ara l'Audiència de Madrid ha obligat a reobrir-lo i, de moment, els sospitosos entraran al jutjat per declarar pel crim.