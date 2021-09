Els Mossos han detingut, aquest dilluns, dos homes per col·locar un artefacte explosiu en una casa ocupada de Jorba (Anoia) que anava a ser desnonada per ordre judicial. Els fets, explica el cos en un comunicat, es remunten al 10 de juny quan els Mossos, juntament amb la comitiva judicial, havien d'efectuar un desnonament en un pis ocupat al número 45 del carrer Ermita de Tossa. Quan van arribar no hi havia ningú, però van observar que al centre del menjador hi havia una granada. L'artefacte tenia el passador de seguretat posat i estava encintada amb cinta adhesiva transparent que dificultava la manipulació. A més, a la paret de l'estança hi havia un escrit que deia "morireis entre terribles sufrimientos buitres de mierda + mis muelas".

Davant d'això els agents van desallotjar la comitiva i van activar els Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius (TEDAX-NRBQ), que van escorcollar la casa i van recollir la granada. Un cop la zona va estar assegurada es va executar el desnonament.

Arran dels fets la Unitat d'Informació va obrir una investigació per determinar si l'artefacte era real i qui eren els responsables de l'acció. Durant la investigació els TEDAX van determinar que la granada era un artefacte explosiu real d'ús militar utilitzat durant la guerra civil espanyola. L'anàlisi tècnic va concloure que el pas del temps i la humitat havia malmès elements interns i no podia esclatar.

Aquest resultat només es podia saber realitzant l'estudi tècnic de la granada, per tant, segons els Mossos, les persones que van col·locar l'explosiu desconeixien que l'artefacte estava danyat.

La investigació policial va permetre identificar dos homes, relacionats amb l'ocupació de l'immoble, com a presumptes autors dels fets. Aquest dilluns se'ls va detenir a Santa Maria de Miralles i Vilanova del Camí. Se'ls acusa de ser els presumptes autors d'un delicte de tinença d'explosius, amenaces, obstrucció a la justícia i atemptat contra els agents de l'autoritat.

Els detinguts han passat aquest dimarts a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada.