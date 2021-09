Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns al vespre dos persones més en relació al cas de l'agressió sexual a una menor de 16 anys amb discapacitat a Rosselló, al Segrià. Es tracta de dos homes, companys de pis dels dos primers arrestats, que haurien estat testimonis de l'agressió i no haurien fet res per impedir-la. Segons la policia, a aquest dos nous arrestats ja se'ls va prendre una declaració inicial diumenge, després de tenir lloc els fets però van quedar en llibertat. Una vegada ha finalitzat l'interrogatori amb la víctima, els mossos han decidit arrestar-los també al considerar que són còmplices de l'agressió tot i no participar-hi.

Els fets haurien passat diumenge a la tarda i l'agressió hauria tingut lloc en un pis del municipi. Els Mossos van detenir inicialment dos homes, de 23 i 31 anys, veïns de Rosselló i d'origen marroquí, igual que la víctima, com a suposats autors. De fet, segons la policia, un seria l'autor material de la violació i l'altre hauria gaudit veient-la i sense fer res per impedir-la. Ara s'hi sumen els dos detinguts més companys de pis dels primers dos arrestats. De moment, els detinguts es troben a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida on se'ls pren declaració amb previsió que dimecres passin a disposició judicial.

Centenars de veïns de Rosselló van fer dilluns a la tarda una manifestació contra aquests fets i es van desplaçar fins al pis dels suposats agressors on la presència dels Mossos d'Esquadra va evitar que hi haguessin incidents.