Valentina, una nena de quatre mesos, va morir divendres passat 24 de setembre, suposadament per una infecció a la sang, després que la seva família la portés en fins a sis ocasions a Urgències de dos centres hospitalaris, tres a QuirónSalud i tres al Matern Infantil de Málaga. També va acudir dues vegades al seu pediatre de referència al Port de la Torre.

"Comencem anant a la Quirón perquè la meva nena tenia 38 de febre, li van manar Apiretal i li van dir que tenia un refredat comú i cap a casa. L'endemà vam tornar a anar a Quirón perquè a la nena no li baixava la febre amb l'Apiretal, ni amb banys, ni tovalloles fredes. Quan vaig arribar em van dir que tenia una taca al pulmó i cap a casa. Així tota la setmana", explica Carmen Florencio, la mare de la petita, en una conversa amb La Opinión de Málaga, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Després de rebre un primer diagnòstic d'infecció respiratòria, van començar les anades i vingudes d'aquesta família pels dos centres sanitaris, en veure que el tractament no feia efecte i la seva situació empitjorava. La família denuncia, a més, que la pediatra que la va atendre en el seu centre de salut va sol·licitar que se li realitzés una radiografia de tòrax, una nova analítica d'orina i una PCR. Quant a les proves serològiques, se li va realitzar tant un test serològic com una PCR, totes dues negatives.

Dijous passat 23 de setembre, la família va tornar a acudir al Matern Infantil, on va acabar ingressant a la Unitat de Vigilància intensiva (UCI). "Me la van arrencar dels braços", lamenta l'àvia materna de Valentina. Segons compte la família, la menor va ser intubada i se li va practicar una hemodiàlisi (filtrat de sang). "Vaig entrar una estona a veure-la a l'UCI. Em van dir que estava molt, molt greu, que l'estaven intubant, que li farien una hemodiàlisi per a netejar-li la sang i que li havien posat molts antibiòtics", afegeix la mare. Poc després de les dotze de la nit, la petita va acabar morint.

La família explica que anteriorment la nena estava en perfecte estat de salut, no tenia patologies prèvies i acudia al metge únicament per a la consulta de nen sa així com per a complir amb el seu calendari vacunal.

Denúncia

Davant aquesta situació, la família va decidir presentar una denúncia davant el jutjat de guàrdia, el Jutjat d'Instrucció número 13 de Màlaga, que va sol·licitar que es practiqués l'autòpsia al cos de la petita, com demanaven els seus pares, a més de requerir la història clínica de la menor als dos hospitals per a ser valorada per l'Institut de Medicina Legal.

L'autòpsia ja s'ha practicat malgrat que caldrà esperar encara als resultats definitius, ja que el metge forense ha sol·licitat una anàlisi d'una mostra a l'Institut de Toxicologia de Sevilla.

D'altra banda, la delegada del Govern andalús a Màlaga, Patricia Navarro, va traslladar el seu condol a la família i va afegir que el cas "està en mans de la justícia, s'està investigant", assenyalant, a més, que en aquestes situacions, "el mateix hospital obre una investigació interna que va en paral·lel a la denúncia i per tant entren també a investigar". "Estem a l'espera de les conclusions d'aquesta recerca".

Concentració

La família ja es va concentrar ahir a les portes de l'Hospital QuirónSalud de Màlaga i demà ha organitzat una concentració als jutjats, a Teatinos. A les xarxes socials estan denunciant el cas amb l'etiqueta #JusticiaParaValentina. "No hem parat de portar-la al metge, de nit i de dia. Ni un bebè més, si us plau. Ens han arrencat la vida", plora la seva àvia.