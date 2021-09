En els últims sis mesos ha mostrat (l'agressor) gelosia exagerada? Assetjament? Conductes de control? En l'últim any s'han produït danys materials? Té l'agressor antecedents policials per violència de gènere a altres parelles? Accés a armes de foc o a altres armes? Agredeix físicament a tercers i/o animals? Aquestes són algunes de les 39 preguntes que s'inclouen en el Qüestionari o Test Viogen, que des de fa anys la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i les policies autonòmiques realitzen a les dones víctimes de la violència masclista, quan decideixen denunciar i demanar ajuda.

Un qüestionari -no un interrogatori- que serveix d'escut, també d'arma, per fer front a l'agressor. Té nom propi: formulari de Valoració Policial del Risc (VPR), i és de summa importància, ja que abans de la seva creació (i fins i tot en l'arrencada fallida de la mateixa) el nombre de dones assassinades després d'haver estat considerades, erròniament, amb risc baix era molt alt. Tristament alt.

39 preguntes que són clau

Les preguntes policials s'agrupen en quatre dimensions: les primeres se centren en l'episodi denunciat (tipus de violència, amenaça, insult o vexacions). Les dotze següents posen el focus en l'agressor ("Té problemes laborals o econòmics?", "Té antecedents policials?"). Amb aquestes, els investigadors tracten d'analitzar la seva conducta, comportament i/o indicadors psicopatològics que puguin elevar el risc per a la dona.

A més, en aquest mateix bloc aborden la relació de parella, extinta o no, entre la víctima i el denunciat (especialment gelosia, control i conductes d'assetjament). El qüestionari continua amb preguntes sobre les característiques de la víctima ("Manca de suport familiar o social favorable?", "Existeix algun tipus de discapacitat o malaltia greu?") per a avaluar la seva vulnerabilitat i les circumstàncies que puguin precipitar accions violentes. El test conclou amb preguntes orientades a reduir el seu propi risc i el dels menors o familiars, en cas d'haver-los, que convisquin amb la dona.

Es realitza quan s'obren diligències i la seva missió és oferir protecció a la víctima

En constant evolució i perfeccionament des que es va crear en 2007, el VPR experimenta ja el seu setè canvi. Segons veus expertes en violència de gènere, no serà definitiu. Són els mateixos policies els que afinen i determinen la seva idoneïtat al llarg d'aquests anys.

Traçat el perfil, característiques, història i trajectòria del maltractador, es realitza un informe. Amb aquest es fixen les necessitats immediates de protecció per la dona i s'informa el jutjat del risc que sofreix la víctima.

36.200 dones en risc

Les xifres no disminueixen i l'amenaça és constant. En l'actualitat, segons les últimes dades ofertes pel Ministeri d'Igualtat, de finals d'agost, 36.200 dones viuen a Espanya amb protecció policial específica, en risc (ja sigui baix, mitjà, alt o extrem). És un 11 per cent més que en la mateixa data de fa un any (32.623 víctimes a tancament d'agost de 2020), i un 20% superior si atenem les dades recollides al començament de setembre de 2019, abans de la pandèmia. L'alerta creix, la xacra augmenta.

Les xifres de dones amenaçades i maltractades són fins i tot majors. El total de víctimes amb casos "actius policialment", amb risc o no, supera el mig milió de dones a Espanya (652.795). L'horror en números el completen les 35 dones assassinades per violència de gènere en el que portem d'any, 1.113 des de l'1 de gener de 2003, quan va començar el recompte.