Catorze persones, totes elles residents a Vitòria, han estat detingudes per falsificar certificats (PCR) de la covid negatius per viatjar amb avió a ciutats d'Europa i al Marroc. Segons ha informat en una nota de premsa la Comandància de la Guàrdia Civil d'Àlaba, les detencions es van produir entre els dies 20 i 24 de setembre després que el mes de juny passat l'institut armat detectés a l'aeroport madrileny Adolfo Suárez-Madrid Barajas a diversos veïns de la capital alabesa utilitzant certificats (PCR) falsos que havien estat expedits a Vitòria.

Pel que sembla, aquests certificats s'estaven comercialitzant de manera il·legal per ser utilitzats en viatges aeris al Marroc i a altres capitals d'Europa on, per la seva entrada, era exigible aquesta certificació per la covid. La Guàrdia Civil va comprovar que els presumptes falsificadors reproduïen un certificat PCR adaptant les dades identificatives i el període d'expedició a les necessitats de l'usuari a canvi d'una quantitat de diners.

A més, per donar «més credibilitat» a aquests documents, els confeccionaven amb capçaleres pròpies de diversos centres de salut així com amb la identitat veritable de diversos facultatius mèdics, la qual cosa dificultaria en un primer moment la detecció de la seva falsedat en cas que als seus portadors els fossin requerits aquests documents. Les recerques desenvolupades a la capital alabesa i els controls a l'aeroport van permetre la desarticulació d'aquesta presumpta trama de falsificació de certificats PCR que estava sent utilitzada no sols per individus aïllats sinó també per famílies completes per viatjar en el període vacacional.

En l'operatiu també s'han dut a terme dos registres en els quals s'ha confiscat diversa documentació així com diversos equips informàtics utilitzats presumptament per la falsificació dels documents. El mes de febrer passat l'Europol va alertar precisament d'un augment de la venda il·legal de certificats PCR per viatjar a la UE després de la detecció de documents falsos en diferents aeroports i el desmantellament de xarxes de falsificació que oferien en aquestes instal·lacions proves falses a canvi de fins a 300 euros.