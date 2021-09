La Policia Nacional ha desplegat aquest dimecres un dispositiu contra el tràfic de persones, drogues i explotació a Barcelona i Sabadell (Vallès Occidental).

Segons informen fonts del cos, s’estan efectuant dos registres a la capital catalana i un tercer a la vallesana. A Barcelona, un dels registres s’està fent en un edifici del passeig de Gràcia.

L’operació ha començat com una inspecció per detectar víctimes de tràfic d’éssers humans. Fins al moment no ha transcendit si s’han produït detencions.