El Jutjat d'Instrucció número 8 de la Corunya ha decretat l'ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança, de l'últim detingut per presumptament haver participat en el crim de Samuel Luiz, succeït en la matinada del dissabte 3 de juliol en el passeig marítim de Riazor, a la Corunya. L'arrestat, el setè en aquesta causa i que va passar avui a disposició judicial, està investigat per un delicte d'assassinat, ha informat aquesta tarda el Tribunal Superior de Xustiza de Galícia.

L'instructor assegura en l'acte en el qual decreta l'ingrés a la presó del sospitós, que es va acollir al seu dret a no declarar, que existeix risc de fugida. Amb aquesta última detenció, en el cas hi ha cinc adults, dels quals quatre estan a la presó provisional, una jove es troba en llibertat però amb obligació de comparèixer en el Jutjat i dos menors estan ingressats privats de llibertat en un centre de menors des del 9 de juliol.

El jove va entrar al Jutjat per a comparèixer davant el jutge instructor de la causa al voltant de les deu del matí i l'ha abandonat passades les cinc de la tarda l'edifici del carrer Monforte en un furgó de la Guàrdia Civil i amb la cara descoberta.

Amb aquesta nova detenció ja són set les persones detingudes com a suposades autores de l'assassinat de Samuel Luiz. El delegat del Govern a Galícia, José Miñones, ha aclarit que el nou detingut -el setè- és amic dels anteriors detinguts i, igual que ells, no coneixia a la víctima abans de la brutal pallissa.

Amb aquest nou arrest, en el cas del crim de Samuel Luiz hi ha cinc adults i dos menors investigats. Tres dels quatre adults detinguts amb anterioritat, els tres homes -hi ha a més una jove en llibertat amb obligació de comparèixer en el jutjat-, estan en presó provisional en presons de Lugo, ja que, encara que van ingressar primer a Teixeiro i van abandonar aquesta presó per l'entrada d'un familiar de la víctima en el penal i els altres dos investigats, dos menors d'edat, estan en un centre d'internament.

Lliurament de documentació

La Policia Nacional ha lliurat avui en el jutjat la documentació complementària derivada del bolcat del contingut dels telèfons mòbils per a la seva incorporació a la instrucció. En total hi ha hagut set detencions. A més de l'últim detingut, ja hi ha tres homes a la presó provisional, dos en un centre d'internament (menors) i una dona en llibertat amb mesures cautelars.

El delegat del Govern, José Miñones, ha agraït el gran treball de la Brigada Provincial de la Policia Judicial de la Prefectura de Galícia, amb seu a la Corunya, i demana prudència i responsabilitat per a aconseguir esclarir tots els elements del cas.