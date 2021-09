La Policia Nacional ha alliberat un home que havia estat segrestat a Vilaverd (Conca de Barberà) i maltractat físicament durant 19 dies. La víctima va ser lligada de peus i mans, colpejada i estrangulada en diverses ocasions. Els dos presumptes segrestadors van demanar un rescat de 750.000 euros a la família de la víctima. El cas s'ha pogut resoldre després de la denúncia interposada pel pare del segrestat a Romania i la cooperació internacional. L'operatiu de detenció va tenir lloc a Tarragona, on es van arrestar dos homes acusats d'estar relacionats amb el cas i que han ingressat a presó després de passar a disposició judicial.

Segons l'institut armat, el pare de la víctima tenia una empresa familiar de transports dedicada al mercat internacional de mercaderies per carretera. En la declaració policial, l'home va detallar que un dels seus treballadors havia de realitzar una entrega a Itàlia i Alemanya des de València, però mai va arribar al seu destí i el conductor va desaparèixer abandonant el vehicle a Girona. El seu fill va comunicar al pare que a l'interior del vehicle hi havia una «mercaderia especial» de 700 quilos de marihuana i que havia contractat dues persones per fer l'entrega. Abans de desaparèixer, el conductor va coincidir amb un altre individu amb qui es va repartir 400 quilos de la droga i aquest va transportar-la a Alemanya tal com estava previst des d'un inici. Els altres 300 quilos de droga i el primer conductor van desaparèixer.

Després de la desaparició, pare i fill van desplaçar-se fins a Vilaverd per reunir-se amb els tres propietaris de la mercaderia. Amb el pretext de buscar el conductor desaparegut, els tres individus i la víctima van pujar a un cotxe, on va ser segrestat. Els presumptes autors van reclamar 750.000 euros -el valor amb què havien quantificat la droga desapareguda- per alliberar la víctima. Durant el captiveri, els presumptes segrestadors van enviar fotografies de la cara desfigurada de la víctima al seu pare. Després de l'operatiu policial, s'han detingut dos homes a Tarragona per la seva relació amb el cas i han ingressat a presó després de passar a disposició judicial.