Un jutge de Lugo ha conclòs que no veu delicte en el cultiu de 222 de plantes de marihuana que van ser intervingudes a un home en una finca al municipi de Lugo de Begonte, en no considerar acreditat que "tingués una altra finalitat diferent de la de procurar-se l'autoconsum".

Segons una sentència del Jutjat penal número 2 de Lugo arran d'un judici celebrat l’abril de 2021, recollida per Europa Press, "no s'ha aconseguit provar que la substància intervinguda a l'acusat estigués destinada al trànsit" el que, al seu judici, "impedeix apreciar la tipicitat d'aquesta conducta".

El Ministeri Fiscal, en les seves conclusions definitives, va qualificar els fets com a constitutius d'un delicte contra la salut pública, pel qual demanava la pena de presó de quatre anys i sis mesos.

En el relat de fets provats recollit en la sentència, s'indica que l'11 de setembre de 2019, amb motiu de vigilàncies policials dutes a terme per agents de la Guàrdia Civil de Vilalba, es va esbrinar que l'acusat, sense antecedents penals, "va realitzar un cultiu de cànnabis en un cobert" en una finca de la seva propietat en la localitat de Begonte, "que prèviament havia condicionat per a instal·lar plantes de marihuana, en les seves diferents fases de creixement i posterior preparació en zones específiques, tant en l'exterior com a l'interior del cobert, per a poder assecar-les i tallar-les".

En el relat de fets, s'indica que els agents que van intervenir van decomissar 222 plantes amb un pes aproximat als 4,5 quilos, "disseminades en diferents llocs del terreny tant en l'exterior, amagades entre la mala herba, així com l'interior i part posterior del cobert", a més de tests amb plantes per al seu posterior trasplantament.

El jutge Roberto Barba, que signa la sentència, conclou que "no consta cap dada en la present causa que permeti presumir amb fonament que el destí d'aquesta substància anava a ser la venda".