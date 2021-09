Un jove apunyalat a l'estació d'Abando, al centre de Bilbao, ha mort a l'hospital de Basurto, segons han confirmat fonts policials.

L'Ertzaintza ha confirmat que les 17.15 hores s'ha atès al costat de l'estació que utilitza Renfe, tant per a rodalies com per a trens de llarg recorregut, a un home ferit amb un tall sagnant, "possiblement la víctima" d'una agressió.

El ferit va ser traslladat a l'Hospital de Basurto després de ser atès pels sanitaris, però va morir poc després d'arribar al centre sanitari bilbaí.

L'Ertzaintza s'ha fet càrrec de la recerca però encara no s'ha produït cap detenció, han assenyalat fonts de la policia basca.