L’Estació de Sants de Barcelona ha viscut aquest divendres al matí un episodi violent protagonitzat per un vigilant de seguretat, que ha agredit una dona, uns fets aliens a la vaga de maquinistes de Renfe. Renfe ha anunciat l’obertura d’un expedient informatiu per aquesta actuació i ha assegurat que l’agent que ha protagonitzat l’agressió ha sigut expulsat del servei minuts després dels fets.

Expulsat del servei l'agent de seguretat que ha colpejat diverses vegades una noia quan estava reduïda a terra, a l'estació de Sants — btv notícies (@btvnoticies) 1 de octubre de 2021

Pel que sembla, tot hauria començat quan una dona s’hauria encarat a un dels càmeres desplaçats per cobrir la vaga de maquinistes perquè no volia que la gravessin. Les imatges que s’han gravat capten com un dels agents s’acosta a ella per l’esquena i la redueix. Tres agents més l’ajuden a emmanillar-la. En aquell moment, un d’ells comença a colpejar-la violentament diverses vegades i li clava fins i tot una puntada de peu.