Un motorista ha mort aquest dissabte al matí en un xoc amb dos turismes implicats a l'AP-7 a la Roca del Vallès (Vallès Oriental), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). La víctima és un jove de 25 anys i veí d'Arbúcies. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 06.23 hores al punt quilomètric 126,5 de l'AP-7, en sentit sud i a tocar de l'enllaç amb la C-60 cap al túnel de Parpers.

Per causes que encara s'estan investigant, s’ha produït un accident entre dos turismes i una motocicleta. Com a conseqüència de la topada, ha mort el conductor del vehicle de dues rodes. Amb aquesta víctima, ja són 99 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 36 de les quals motoristes.

Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a la incidència viària, inicialment l'AP-7 s'ha tallat totalment en sentit sud, cap a les 08.00 hores s'ha obert un carril i a les 08.45 hores s'ha restablert totalment el trànsit.