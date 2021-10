Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que estaven buscant com a presumpte autor de l'apunyalament a una dona al mig del carrer a Olot. Els agents l'han pogut arrestar aquest diumenge, segons ha pogut confirmar l'ACN i ha avançat el digital l'Informador de la Garrotxa. Els fets van passar el dilluns al carrer Mulleras. Una ambulància ha atès la dona i l'ha traslladat a l'hospital comarcal. Segons les primeres informacions, les ferides són superficials i no es tem per la vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar i localitzar l'autor de l'apunyalament. En el moment de l'atac, la dona anava acompanyada de la seva mare que va assegurar que l'autor de l'agressió és exparella de la víctima.