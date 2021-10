La Macarena és una malalta mental i també és la mare del David, un jove discapacitat de 16 anys que ella, assegura, va tirar a un contenidor proper a Madrid la nit del 12 de setembre. ‘Cas Obert’ ha accedit a la seva declaració davant la Guàrdia Civil, on la dona mostra el seu «deliri, creat per l’obsessió que hi ha una conspiració contra ella per part de la seva família».

La dona va explicar en un primer moment que havia matat el seu fill: «Feia dos dies que tenia febre i li vaig donar una xeringa amb aigua», va relatar en la seva declaració. La policia continua buscant el noi.

Amb aquesta frase, la protagonista d'aquesta història va relatar i justificar davant els guàrdies civils el moment de la mort del seu fill, ara per ara no confirmada: «En aquell moment no era jo, estava com drogada, no sé si és un somni o és real. Hi ha una conspiració familiar contra mi de tota la meva família. Volen treure’m el fill». La dona va acusar de formar part d’aquest pla els pares dels seus tres fills i la nòvia d’un, de qui va afirmar que «està embolicada en temes de narcotràfic». Va insistir que fa «anys» que l’enverinen a ella i al seu fill discapacitat i va afirmar que havia trobat a casa trossos de paper de plata i unes substàncies de color marró i blanca, que creu que són heroïna i cocaïna.

Davant la policia, posteriorment, ja ingressada a la unitat psiquiàtrica de l’hospital de Segòvia, on segueix, la Macarena va canviar la versió i va assegurar que el David s’havia mort abans, el dia 8 de setembre, per unes febres, sense que ella hi intervingués. Tot i així, diversos veïns i un sacerdot han desmentit aquesta història: van veure el noi viu, a missa i als carrers de Morón, els dies 9 i 10 de setembre.

Una manta en un basar xinès

En totes les seves versions, farcides d’incoherències, la dona ha dit que, després de passar quatre dies sola amb el cadàver del fill, va sortir de casa seva, a Morón de la Frontera (Sevilla), el dia 12 de setembre. Que va arribar amb el noi, segons ella ja mort, a Talavera de la Reina, on va agafar una habitació a l’hotel Los Perales.

Per evitar que algú s’adonés que el fill estava mort a la cadira de rodes, va declarar que va entrar en un basar xinès i va comprar, per 7,50 euros, una manta per tapar-lo. De fet, l’empleat de l’hotel va afirmar que va veure el noi «adormit», tot i que no va poder assegurar-ho.

Després de descansar a l’habitació, ajaguda al costat del cos sense vida del fill, la Macarena es va adormir. Segons el seu testimoni, es va despertar cap a dos quarts d’una i va baixar al carrer, va introduir el fill al cotxe i va conduir en direcció cap a Madrid.

«No sabia què fer»

«No volia deixar el meu fill en un contenidor, però no sabia què fer», va afirmar als investigadors. En el seu viatge sense rumb, la Macarena recorda haver passat després per Arroyomolinos, Navalcarnero i Alcorcón, encara amb el fill dins del cotxe. Si els seus records són certs, hauria deixat el cadàver del David en un contenidor gris d’escombraries entre Alcorcón i l’entrada de Madrid.

La cadira de rodes la va deixar, afirma, molt a prop del contenidor, en un aparcament en bateria. Llavors, l’únic que recorda és que després de tirar el cos del seu fill, «vaig passar uns túnels» i finalment va arribar a la gasolinera de Carabias (Segòvia), on «vaig sentir el desig d’explicar el que havia passat». Ho va fer a una empleada de la gasolinera, que va donar avís a emergències.

Els investigadors han rastrejat les càmeres de seguretat d’autopistes i carreteres de circumval·lació i han determinat que la mare pot ser que es desfés del noi entre les 0.35 hores, que va sortir de Talavera de la Reina, i les 2.15, quan les càmeres la registren ja conduint cap a Madrid a l’altura de la Casa de Campo i posteriorment per la M-30. El tram d’especial interès està a la zona de l’A-5 a l’entrada de Madrid, per l’avinguda de Portugal. La dona tarda 16 minuts en un tram que no n’hi hauria de portar més de cinc.

La Macarena, que pateix trastorn bipolar, ja va protagonitzar un intent de fuga amb el seu fill, que pateix una discapacitat del 91 per cent. Va ser el 19 d’octubre del 2019, quan va agafar un taxi des de Màlaga fins a Puerto Real (Cadis). Allà va acabar parada en un descampat al costat del David. Quan van arribar-hi els agents de la Guàrdia Civil de Trànsit, la dona els va dir que tant ella com el seu fill es trobaven malament i que la seva família la volia matar. Va ser ingressada llavors a l’Hospital Puerto Real de Cadis i el menor va quedar a càrrec del seu pare.

La seva filla gran, una de les seves exparelles i una veïna han declarat que la Macarena havia protagonitzat un canvi en els últims mesos. Anava cada dia a missa, havia canviat la manera de vestir i parlar i estava convençuda que la religió podria ser la solució als gravíssims problemes de salut del seu fill. S’havia obsessionat per grups esotèrics i místics, també sectes. La policia ha interrogat dos sacerdots; un d’ells va anar fins i tot a l’hospital on està ingressada la mare per intentar que expliqués la veritat dels fets, sense èxit.