Un taxista de Sabadell (Vallès Occidental) ha denunciat que dos joves clients el van agredir i robar durant un servei de nit, un atac pel qual va requerir ingrés hospitalari, amb el nas i dues costelles trencades, un tall al cap i el llavi partit. Segons informa el mitjà digital ‘iSabadell’, el taxista agredit és l’expresident de Ràdio Taxi Sabadell Jacinto Martínez, que treballa al taxi des de fa 18 anys i fa sempre el torn de nit.

Brutal agressió a un taxista de #Sabadell. Ha acabat amb dues costelles partides, el nas trencat, el llavi rebentat, la llengua morada i set punts al cap. Tot per dos mòbils. Hem parlat amb ell: “Van demanar el taxi per pegar-me i robar-me”. #taxi https://t.co/n4THtxrtJy pic.twitter.com/328EsTAzmp — iSabadell (@iSabadellcat) 2 de octubre de 2021

L’atac es va produir presumptament aquest divendres a la matinada, quan el taxista portava dos clients joves des del barri de Torre Romeu de Sabadell, als afores de la ciutat, fins a la veïna Barberà del Vallès. El taxista denuncia que a l’arribar a una zona poc transitada els joves li van ruixar els ulls amb gas pebre i li van clavar diversos cops al cap, per després robar-li els dos mòbils que portava, el personal i el de la feina. Després de l’agressió, el taxista va aconseguir arribar conduint fins a l’hospital Parc Taulí de Sabadell per ser atès de les ferides.

El sector demana més seguretat

En un comunicat, l’Associació de Ràdio Taxi Sabadell denuncia que aquest company de professió ha sigut víctima d’un robatori amb una «violència desmesurada» i recalca que fa setmanes que adverteixen d’un «augment significatiu d’agressions» a taxistes tant a Sabadell com en altres municipis del Vallès.

«Fets com aquest traspassen la ratlla, perquè es posa en perill la integritat física» dels taxistes, alerta aquesta associació, que afegeix: «No és tolerable que els taxistes, en l’exercici de la nostra professió, ens enfrontem a situacions desagradables com atacs verbals, impagaments o negar-se a fer ús de la mascareta dins del vehicle». Per això, reclama a l’ajuntament de la localitat que acceleri els tràmits per col·locar als vehicles un dispositiu de seguretat connectat a la policia local.