Un jugador del Brighton & Hove Albion va ser arrestat dimecres per un presumpte "abús sexual" en un local de Brighton a primera hora del dimecres. La policia de Sussex va emetre un comunicat en què va anunciar que dos homes van ser arrestats després que una dona denunciés haver patit abusos sexuals en un local de Brighton a primera hora del dimecres.

El Brighton, que no a revelat la identitat del tot i que el diari The Sun ha publicat fotos de la detenció, també va publicar un comunicat. "El Brighton sap que un dels seus jugadors està ajudant a la policia en la seva investigació. L'assumpte és ara un procés legal i el club no farà més comentaris en aquests moments".