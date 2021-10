La jutgessa de guàrdia de Barcelona ha deixat en llibertat amb càrrecs al regidor del PSC de Cànoves i Samalús (Vallès Oriental) Eduard Beltran, a qui la Guàrdia Urbana va detenir dilluns passat per assaltar a un taxista pistola en mà, emportar-se el vehicle i més de 10.000 euros en efectiu. El jutjat l'investiga pels delictes de robatori amb violència i intimidació, furt i ús de vehicle de motor. El partit socialista l'ha suspès de militància i ha obert un expedient per a expulsar-li.

La togada ha acordat la seva llibertat provisional amb l'obligació de comparèixer al jutjat i ha ordenat la retirada de passaport i la prohibició que surti del territori nacional. Beltran va ser detingut dilluns passat cap a les 3 de la tarda, després de l'assalt al taxista i el robatori del cotxe i els diners. El regidor va ser localitzat pels agents poc després del robatori gràcies a la geolocalització d'un telèfon mòbil que suposadament també havia sostret.

Les criptomonedes

Els Mossos també estan investigant una possible estafa per criptomonedes. La sospita parteix d'una reunió que va mantenir amb altres persones el mateix dia en el Moll de Gregal del Port Olímpic de Barcelona. Durant la negociació i quan els seus interlocutors es disposaven a treure els diners en metàl·lic, l'arrestat presumptament va treure una arma de foc i una placa policial, identificant-se com a agent de la Guàrdia Civil. En aquest moment, va procedir a robar-los els diners en metàl·lic que portaven per al pagament de les criptomonedes i uns telèfons d'alta gamma, que van servir per a la seva localització i posterior detenció, segons algunes fonts. Va ser llavors quan va atracar al taxista en aquesta mateixa zona i va intentar fugir sense massa èxit. Després de xocar contra unes barreres del pàrquing, va abandonar el cotxe i va abandonar el lloc a peu, fins al barri d'Horta, on va ser localitzat hores després.