Bernat Bernabeu, el jove de 20 anys que va ser agredit la matinada de l'1 d'octubre a Girona, ha recordat com ha estat la setmana després del presumpte atac homòfob que el va deixar inconscient, en un moment en el qual diu viure "sense por, però amb compte".

En una entrevista amb Europa Press aquest diumenge, Bernabeu, que treballa en una empresa a Manresa, ha volgut destacar la importància de "no culpabilitzar-se" del motiu d'una agressió, després que un individu li propinés cinc cops de puny al cap en el moment de preguntar-li si era homosexual.

"Van ser cinc segons i cinc cops de puny, només una pregunta i resposta, ni una paraula abans o després", recorda el jove que assistia a un 'macrobotellón' al parc de la Devesa de Girona i que, tal com va denunciar davant els Mossos d'Esquadra, l'individu se li va acostar sense cap motiu ni discussió prèvia.

Bernabeu relata que es va sorprendre de l'atac: "Hi havia tan bon ambient que no em vaig poder imaginar que algú vingués a buscar problemes", ha explicat, encara que no recorda amb exactitud com es va defensar de l'atac que el va portar a l'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

El jove ha incidit en la importància de denunciar aquest tipus d'agressions: "Vull ajudar a la gent que per por o vergonya no fan aquest pas; els mateixos Mossos es van sorprendre que jo anés a denunciar-lo, ja que la gent encara es tanca molt", ha respost.

Que acabi aquesta "ratxa d'agressions"

Bernabeu desitja "que acabi ja aquesta ratxa d'agressions lgtbi-fòbiques", en referència a altres casos que han tingut lloc durant aquest any a Espanya i que han generat mobilitzacions en tot el territori, com la que es va produir dilluns passat 4 d'octubre per condemnar la seva agressió.

"Jo vivia feliç, i de sobte se t'acosten; em va enxampar desprevingut", ha relatat el jove sobre l'atac, i també ha animat a la resta de joves que visquin situacions semblants al fet que no es culpin sobre el motiu d'una agressió d'aquest tipus i que sempre denunciïn.

El primer sospitós, que va ser identificat per Bernabeu i els seus amics, va ser arrestat la mateixa nit de l'agressió, encara que segons va confirmar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dilluns passat, ha quedat en llibertat i la recerca segueix oberta pels presumptes delictes de lesions i odi.