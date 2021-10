Anna Delvey no existeix. Però la seva vida protagonitza una de les pròximes sèries de Netflix (‘Inventing Anna’, encara sense data d’estrena). Anna, Anna Sorokin, el seu nom real, es va fer passar per l’hereva d’una gran fortuna i va enganyar influencers del món de la moda i la ‘jet set’ de Nova York.

El 2016, l’enigmàtica jove va anunciar que pensava muntar un club privat a Manhattan amb una inversió d’uns 40 milions de dòlars. I que l’aixecaria Gabriel Calatrava, fill de Santiago, el conegut arquitecte espanyol. Va dir també que era filla d’un diplomàtic, d’un magnat del petroli... Però en realitat el seu pare era un camioner rus que va emigrar a Alemanya, on va dirigir un negoci de calefacció.

Delvey explicava a les xarxes i en persona que tenia molts diners, uns 67 milions de dòlars, però que estaven retinguts a Europa per assumptes de paperassa amb un fons d’inversió familiar. Mentrestant, es va instal·lar en hotels de cinc estrelles i vestia roba dels millors dissenyadors. Deixava propines de cent dòlars. Dinava amb xampany i vacances de luxe que penjava constantment a Instagram i Twitter.

Poc després va anunciar la seva intenció de crear una fundació amb el seu nom (fals) per al foment de les arts i la moda. Es volia gastar més de vint milions de dòlars en artistes. Utilitzava el nom de dissenyadors com Christo en va, però això es va saber després. Així aconseguia que els seus nous amics del món de la moda i els famosos li paguessin les factures.

275.000 dòlars en un any

Viatjava amb avió privat i va ser detinguda el 2017 per no haver pagat una factura d’11.518 euros en un hotel de luxe. Feia gairebé un any que estava fugida i havia desfalcat uns 275.000 dòlars. Entre les seves víctimes, gent de la moda i una editora de Vanity Fair.

Durant el judici, el seu advocat va defensar que ella simplement havia explotat a consciència les claus imprescindibles per tenir èxit en la societat occidental, una manera de fer les coses basada en el glamur i les aparences. Això sí, va admetre que havia dit algunes petites mentides per tenir més èxit. Tots ho fem. Vaja, que tots som una mica Anna Delvey.