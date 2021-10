No està gaire estès el seu ús, però són una alternativa a l’esprai de gas lacrimogen. Es tracta dels clauers espantavioladors i un d’aquests petits dispositius va evitar el cap de setmana passat que una noia veïna de Casp, Aragó, fos víctima d’una agressió sexual. El sospitós va ser detingut l’endemà després d’una intensa recerca per part de la Guàrdia Civil.

La víctima estava en un bar de la localitat saragossana amb unes amigues dissabte a la nit quan un home, K. M. U., d’origen pakistanès, va començar a molestar-les. Estava, pel que sembla, sota els efectes de les begudes alcohòliques. Va caure la matinada i les dones van abandonar l’establiment sense saber que aquest home anava darrere d’elles.

No va ser fins que la víctima estava sola quan va decidir actuar com a depredador sexual. Es va amagar darrere d’uns contenidors i quan la jove estava al portal de casa seva se li va llançar a sobre.

Segons va poder saber ‘El Periódico de Aragón’, va arribar a forcejar amb ell per evitar ser violada, si bé al veure que aquest home la superava en força va decidir recórrer a l’alarma personal i la va activar. Davant l’eixordador soroll, K. M. U. va sortir corrents.

La víctima va acudir a la comissaria de la Guàrdia Civil a Casp per posar una denúncia en què va aportar una descripció física, ja que no el coneixia de res. Immediatament, els agents van engegar un dispositiu d’identificació i localització el sospitós que va donar fruits l’endemà. K. M. U. va ser posat a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció Únic de Casp el magistrat del qual va acordar la llibertat provisional a l’entendre que el delicte d’agressió sexual no va arribar a consumar-se.

Com el reactor d’un avió a l’enlairar-se

Aquestes alarmes tenen un nivell sonor de 120 decibels audibles a 180 metres, que equival al soroll que fa un avió de reacció a l’enlairar-se o un martell pneumàtic, i les orelles només poden resistir aquest nivell durant uns vuit segons. Amb aquesta idea van aparèixer al mercat les conegudes alarmes de pànic, que emeten entre 120 i 130 decibels i el format de les quals és un petit dispositiu en forma de clauer.

Costen entre 10 i 15 euros al mercat i es poden portar penjant del bolso, a la corretja del gos o a les claus. Nacho Roa, que està al capdavant de Distripol Saragossa, assenyala que s’accionen prement un botó o estirant una corda. Alguns models porten integrada una llum brillant, que pot servir per encegar els atacants.

Aquest venedor destaca que és «reutilitzable. Tan sols has de tornar a armar-lo perquè torni a estar a punt per actuar». «No requereix exercir gaire força per retirar l’anella i que actuï, es va dissenyar amb la resistència justa perquè qualsevol pugui utilitzar-lo i que no es tregui per accident fàcilment», afirma.