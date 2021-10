Els Mossos d'Esquadra busquen els autors d'un robatori que s'ha produït aquest diumenge a la nit en una empresa de la Zona Hermètica de Sabadell. L'empresa d'alarmes contractada va avisar pels volts de les 22.30 h que havien accedit a un negoci de productes tecnològics situada al carrer Sant Ferran. El cos hi va destinar sis unitats, que van situar-se davant la porta principal. De sobte, dues furgonetes en van sortir rebentant la persiana i fugint del lloc, empenyent dos agents al terra, que van quedar ferits lleus, i provocant danys en un cotxe i dues motos. Els agents van perseguir les furgonetes per la Gran Via de la Ciutat i l'autopista C-58.

La fugida es va fer a gran velocitat amb la participació d'un mínim de tres vehicles del cos local i diverses unitats de l'ARRO dels Mossos d'Esquadra, segons ha confirmat el cos a l'ACN. Les dues furgonetes es van separar, i una d'elles va ser interceptada a Montcada i Reixac, on els seus ocupants s'haurien amagat per una zona boscosa.

Va ser allà on l'Ajuntament de Sabadell ha confirmat que un agent del cos local va fer dos trets a l'aire amb caràcter intimidatori, i que s'ha aconseguit recuperar el vehicle, que estava buit. Fonts dels Mossos han detallat a que posteriorment també s'ha localitzat la segona furgoneta fugida, aquesta també sense cap producte a l'interior procedent de la nau de Sabadell.

Pel que fa a l'empresa, no hi havia cap responsable a dins en el moment dels fets, i hi hauria diversos palets que els lladres haurien tingut temps de preparar però sense arribar a carregar als vehicles. A hores d'ara hi ha una investigació oberta per localitzar els assaltants i determinar si es van endur cap producte de l'interior.