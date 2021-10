La dona trobada aquest matí morta en un habitatge de Vitòria va ser degollada amb un ganivet pel seu marit, que es va suïcidar clavant-se la mateixa arma al pit, mentre a la casa hi havia els dos fills menors d'edat de la parella, segons han informat a Efe fonts coneixedores del cas. Pel que sembla, la parella s'havia separat o estava en tràmits de separació. Els fets s'han registrat a les 7.20 hores d'aquest matí en un habitatge del primer pis del número 22 del carrer Antonio Machado, al barri de Sansomendi de la capital alabesa, on hi havia també els dos fills menors d'edat.

La víctima, tancada

Segons les mateixes fonts, l'home, de 42 anys, ha tancat la dona, de 37, en un balcó de l'habitatge i l'ha degollat amb un ganivet de cuina. Després, ell s'ha fet uns talls al coll amb el mateix ganivet i se l'ha clavat al pit, a l'altura del cor. Els dos fills de la parella, de 17 i 13 anys, han avisat els serveis d'emergència, que quan han acudit al pis han trobat encara amb vida l'home, però ja havia perdut molta sang i malgrat els intents de reanimació, ha mort. L'Ertzaintza ha obert una investigació per aclarir els fets. Es desconeix si la dona i l'home, que acabava de sortir de treballar en el torn de nit d'una empresa, continuaven vivint junts.

La va amenaçar de matar-la

Pel que sembla, l'home havia manifestat en alguna ocasió a algun familiar, sobre la seva dona i en relació amb el procés de separació, que la mataria, segons les mateixes fonts. Al lloc dels fets s'hi mantenen nombroses patrulles de l'Ertzaintza, així com un gran nombre de veïns congregats al voltant, consternats pel succés. El departament de seguretat del Govern Basc ha informat que investiga la troballa dels dos cadàvers que, segons ha assenyalat, han sigut trobats amb «evidents signes de violència» per un dels fills que ha alertat el servei d'Emergències.