Agents de la Policia Nacional han detingut durant el matí d'aquest dimecres a València a una menor de 16 anys en relació amb l'agressió trànsfoba a dues noies joves que va tenir lloc a l'avinguda Blasco Ibáñez de València el passat 2 d'octubre. La menor ha estat arrestada com a presumpta autora d'un delicte de robatori amb violència agreujat per motius d'odi i un delicte lleu de lesions. La Policia Nacional ho ha traslladat a la Fiscalia de Menors, que ha decretat que la menor sigui lliurada als seus tutors legals una vegada feta la declaració, segons ha informat la Prefectura en un comunicat.

La detenció es produeix després que dos joves denunciessin haver patit una agressió trànsfoba per part d'un nombrós grup de persones. Una de les noies va assegurar en una publicació a una xarxa social que en la matinada del dissabte, al voltant de les 00.45 hores, es trobava a l'avinguda Blasco Ibáñez i, amb una amiga, es va apropar a un grup d'«unes 25 persones aproximadament» per demanar un got. Segons va relatar la jove, un grup «d'aproximadament unes 25 persones» la va agredir a ella i a la seva amiga, totes dues transsexuals, al crit de "travelos de mierda" i "maricones", amb cops al cap i cops de peu. A més, els van robar «la bossa, la cartera, el mòbil, les arracades» i «fins i tot les vambes», va detallar en el seu moment la jove a les seves xarxes socials.

Ara, en la mateixa línia, la Policia Nacional ha explicat que s'ha detingut a una menor que, pel que sembla, «els hauria intentat cremar amb una cigarreta, mentre presumptament els llançava insults transfòbics». Els investigadors han esbrinat que, tot seguit, la menor al costat d'altres persones amb les quals es trobava, suposadament hauria agredit a les dues dones, arrossegant-les per terra i provocant-los diverses contusions a braços i cames. Igualment, Prefectura ha explicat que també els van robar el telèfon mòbil i una bossa amb documentació personal. Després de diverses gestions per part dels agents, aquests han localitzat a la sospitosa, que ha estat detinguda aquest matí com a presumpta autora d'un delicte de robatori amb violència agreujat per motius d'odi i un delicte lleu de lesions. Es continuen les recerques per al total esclariment dels fets.