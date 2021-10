La Policia Nacional d’Alcoi ha detingut a Cocentaina un empresari marroquí de 44 anys acusat d’explotar compatriotes que realitzaven jornades laborals de fins a 12 hores diàries classificant roba utilitzada, calçat i complements per un exigu salari de 400 euros al mes. Segons la Policia, almenys 15 treballadors feien la seva tasca en «condicions precàries i perilloses» i eren presumptament explotats en naus industrials, on entraven a primera hora del matí i ja no sortien fins a acabar la jornada laboral a la tarda.

La reclusió a les naus tenia la finalitat d’evitar que es detectés l’activitat laboral clandestina, dirigida presumptament per l’arrestat, responsable d’una de les empreses tèxtils de reciclatge de roba més importants del país.

La Brigada d’Estrangeria i Fronteres de la Policia d’Alcoi va iniciar fa diversos mesos una investigació sobre l’empresari després de rebre informació sobre les activitats de l’ara arrestat.

La firma investigada es presenta a la web com una empresa que compta «amb professionals ensenyats i amb molta experiència en la manipulació de tèxtils reciclats i en la seva classificació, empaquetament i tractament».

El que no figura a la web de l’empresa i que ha sigut descobert per la Policia és que la societat tenia una empresa amb els treballadors donats d’alta i presumptament es nodria d’altres naus clandestines, on hi havia treballadors sense contracte i fins i tot sense permís de residència en alguns casos.

Els operaris portaven a terme tasques de selecció i tall de peces tèxtils reciclades i ho feien de forma irregular i sense mesures de seguretat, segons la Policia Nacional. Els investigadors de la Policia van arribar a localitzar fins a tres naus industrials a Cocentaina on entraven treballadors a les vuit del matí i hi estaven tancats tot el dia sense ventilació ni mesures bàsiques de protecció personal contra la Covid, amb el perill que comporta treballar en aquestes condicions.

La Comissaria d’Alcoi va organitzar un ampli dispositiu per inspeccionar les tres naus de Cocentaina amb agents de les diferents brigades –Estrangeria, Seguretat Ciutadana i Policia Judicial– i efectius de la Unitat Adscrita de la Policia a la Generalitat i la Inspecció de Treball.

En desplegar-se la Policia a la zona alguns treballadors van mirar de fugir corrents i en total van ser localitzats quinze ciutadans marroquins, algun dels quals, sense contracte laboral, i quatre d’aquests sense permís de residència ni treball a Espanya, per això van ser detinguts per incoar-los un expedient d’infracció la llei d’estrangeria per estada irregular, tot i que després van quedar en llibertat provisional.

Després d’aquestes inspeccions la Policia va detenir l’amo d’una important empresa de reciclatge de roba utilitzada com a presumpte responsable de l’activitat il·lícita descoberta i se li va imputar un delicte social.