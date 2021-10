Tripijoc jurídic en temps de descompte. Això és el que sembla haver aplicat la mare de Jorge Ignacio P. J., el presumpte assassí en sèrie acusat de matar a Marta Calvo, Arliene Ramos i Lady Marcela, i d'haver-ho intentat amb altres vuit dones, per frenar, en l'últim minut, la seva declaració a València davant el jutge que instrueix la causa contra ell com a suposat autor de 37 delictes. I ho fa enviant un fax a 24 hores de la compareixença, després de la garrotada a l'advocada de l'acusat per immiscuir-se sense ser la representació lletrada de la progenitora, i al·legant que «no té bitllet». Fa gairebé 15 dies que va ser formalment citada amb una notificació enviada al seu domicili a Palma. Ha estat aquest mateix matí, mentre el jutjat ultimava els detalls per aquesta compareixença de Pilar Jacome prevista per demà a les 10.00 hores, quan un funcionari ha rebut un fax en el qual la mare del presumpte assassí en sèrie, Pilar Jacome, demanava novament declarar des dels jutjats de Palma per videoconferència, malgrat el rebuig del jutge de la setmana passada, que li va negar. I, a més, ha al·legat que en aquest moment ja no podia viatjar a València, per falta de bitllet. Mallorca està comunicada diàriament amb nou vols directes, la major part d'ells fletats a primera hora del matí o a última de la tarda, per la qual cosa encara seria possible viatjar a temps d'estar demà, divendres, a les deu del matí, a la Ciutat de la Justícia de València.

Pel que sembla, Pilar Jacome hauria trucat personalment al Jutjat d'Instrucció número 20 de València, ahir, dijous, i hauria parlat amb un funcionari per dir-li que no podia viatjar a València el divendres i que enviaria un escrit urgent a través d'una missatgeria. No obstant això, aquest escrit mai va arribar -addueix que el missatger es va equivocar de jutjat-, per la qual cosa la dona va ser requerida i advertida que no havia arribat cap sol·licitud seva al jutjat. Així, aquest mateix matí, Jacome hauria enviat un fax amb la mateixa sol·licitud i les mateixes argumentacions. Finalment, el jutge ha concedit a la dona la possibilitat de declarar el pròxim dia 21 d'octubre a les 9.30 hores per videotrucada des de Palma. Tal com va avançar en exclusiva Levante-EMV, el jutge va citar a Pilar Jacome el passat 4 d'octubre perquè comparegués davant la seva presència demà, divendres, per respondre a les preguntes de les acusacions particulars -les sol·licitants d'aquesta diligència- i de la fiscal sobre quant sabia de l'assassinat (o, almenys, de la mort) de Marta Calvo, dels 'incidents' amb les altres dones i si va donar cobertura i suport al seu fill per desfer-se de les proves que el vinculaven amb la jove d'Estivella.

Ordenar la detenció de la mare

El jutjat podria obviar el desafiament i cedir, permetent que sigui interrogada per videoconferència, però les acusacions particulars que van sol·licitar la seva declaració, la que exerceix la mare de Marta a través dels lletrats Pilar Jacome i Vicente Escribano i la que exerceixen les famílies de les altres dues víctimes mortals i de set de les vuit supervivents amb el lletrat Juan Carlos Navarro, ja han deixat clar que no admetran que aquesta sigui la via. Aquest mateix matí han presentat dos escrits oposant-se a la videoconferència per diverses raons, dues d'elles bàsiques: l'interrogatori es preveu llarg i la immediatesa (la presència física de la testimoni) és fonamental per al bon desenvolupament de la diligència i al·legar en l'últim moment que no té bitllet, quan encara n'hi ha a la venda, no sembla el més raonable tenint en compte que la citació perquè comparegués va ser enviada el 4 d'octubre, amb temps de reacció suficient. És més, fins i tot va respondre fa més d'una setmana que sol·licitava declarar per videoconferència a través d'un escrit presentat per l'advocada del seu fill, que el jutge va rebutjar precisament perquè ella, Pilar Jacome, no està representada en el procediment judicial per aquesta advocada, que ja havia defensat al seu fill a Pamplona en un cas en el qual va ser condemnat per tràfic de drogues en intervenir-se-li 300 grams de cocaïna.

En cas que el jutge atengui els escrits de les acusacions i la citi per a un altre dia a València, deixant sense efecte la declaració de demà, i Pilar Jacome es negués novament, els advocats de les víctimes insten el jutge que ordeni la detenció de la mare per un delicte de desobediència (s'aplica cada vegada que un testimoni no compareix al tercer avís) i la seva posada a disposició del magistrat, com recull la llei d'enjudiciament criminal.

Va encobrir al seu fill després del crim?

Tal com ha vingut informant aquest diari, Pilar Jacome va viatjar a València des de Palma el 8 de novembre de 2019, un dia després de l'assassinat de Marta, i va passar tot aquell cap de setmana amb el seu fill i fins i tot amb els propietaris de l'habitatge d'aquest. En anar-se'n, es va endur amb ella l'iPad del seu fill, així com tres peces de roba fetes servir i el router que el connectava a internet a casa, en el qual queden registrades totes les connexions a la xarxa, la qual cosa, òbviament, podria ajudar a rastrejar les cerques. Jacome va retornar aquests efectes 12 dies després d'anar-se'n a Palma, després que la Guàrdia Civil li digués que tornés i els lliurés. Per a llavors, l'anàlisi dels mateixos ja no ha llançat resultats d'interès per a la recerca. Encara que Pilar Jacome mai podria ser jutjada ni, per tant, condemnada per encobrir al seu fill -la llei l'eximeix pel grau de consanguinitat-, sí que podria arribar a ser detinguda o investigada per això. En tot cas, està citada com a testimoni, la qual cosa implica que està obligada a dir la veritat i que compareixerà sense advocat, ja que no existeix cap acusació contra ella. No obstant això seria fonamental la seva contribució, entre altres coses, per ajudar a localitzar el cos de Marta Calvo, en parador desconegut des d'aquell 7 de novembre de 2019.

Ella sabia «tot el que va passar»

Una de les argumentacions esgrimides, per exemple, pel lletrat Juan Carlos Navarro en l'escrit en el qual sol·licitava la compareixença de la mare era l'«especial» relació que Pilar Jacome mantenia amb el seu fill. Així l'expressa en la seva declaració voluntària davant la Guàrdia Civil un testimoni, amic molt pròxim de Jorge Ignacio P. J., quan se li pregunta sobre com es portava l'acusat amb la seva mare i quant podia saber aquesta o no. En diverses de les seves respostes, aquest testimoni, el mateix al qual Jorge Ignacio P. J. va utilitzar per contractar diverses assegurances de cotxe i inclús per desfer-se del Volkswagen Passat ranxer que va fer servir en el trasllat de Marta Calvo, dies després del crim, afirma que «l'estranyaria» que la mare no sabés "tot el que va passar" amb la jove d'Estivella en la matinada d'aquell 7 de novembre a la casa que el presumpte assassí tenia llogada a Manuel.