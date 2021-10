Un home va anar la nit de dijous 14 d'octubre a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida per confessar que un company de feina, de 60 anys, nacionalitat espanyola i veí de Lleida, li havia ofert 12.000 euros per matar l'excunyada. Segons ha pogut saber l'ACN de fonts pròximes al cas, el presumpte inductor i la dona tenien desavinences personals i conflictes econòmics. Segons les mateixes fonts, tot i que el suposat sicari ja hauria rebut part del pagament -3.000 euros-, finalment es va fer enrere i va confessar. Els Mossos van detenir el presumpte inductor divendres i va quedar en llibertat amb càrrecs dissabte després de declarar al jutjat de guàrdia de Lleida. Podria ser acusat d'un delicte de proposició per a un assassinat.