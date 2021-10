Agents de la Policia Nacional de Las Palmas de Gran Canaria han detingut a un home de 28 anys d'edat, amb antecedents policials per pas clandestí fronterer, com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces greus amb arma blanca. El detingut va amenaçar sense cap motiu amb un ganivet a diversos menors que practicaven esport. Els agents van extremar les mesures de seguretat aconseguint reduir a l'agressor i intervenint un ganivet de cuina que tenia ocult sota la seva roba.

Els fets es van desencadenar després de la trucada al telèfon 091 d'un ciutadà, comunicant que una persona es trobava en un camp de futbol de la capital de Gran Canaria, amenaçant amb un ganivet a diversos menors que estaven practicant esport.

Els policies nacionals que es van personar en el lloc, es van entrevistar amb diversos testimonis, els quals van manifestar als agents que una persona que es trobava en el lloc els va amenaçar amb un ganivet i parlant en àrab els exigia que els donés droga, i al no accedir a les seves peticions es tornava més agressiu, per la qual cosa es van arrencar a córrer tement per la seva integritat física.

Per tot això els agents de la Policia Nacional, després de localitzar al presumpte autor dels fets i després d'extremar les mesures de seguretat van procedir a la seva detenció per un delicte d'amenaces greus amb arma blanca.

En l'escorcoll de seguretat li va ser intervingut, ocult sota la roba, un ganivet de cuina de color platejat.

Instruït el corresponent atestat policial, va ser remès a l'Autoritat Judicial competent.