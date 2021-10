«Avui faig acte de presència per aquí per denunciar la situació en la qual em trobo». Són paraules de Marta Ramos, que fa setmanes que no veu el seu fill. «Fa diverses setmanes que pateixo, jo i la meva família patim». Veïna de Caldes de Montbui, denuncia que el seu fill Marc, de deu anys, va desaparèixer fa un mes i mig. «Disculpeu-me si m'emociono», així comença el seu emotiu vídeo penjat a les xarxes socials.

No me suelo prodigar en este tipo de peticiones, pero por Marta Ramos y por su hijo Marc rogaría máxima difusión del siguiente video: #luchamosportimarc pic.twitter.com/dQe3hTNqoz — Verónica Tallón Álvarez (@TallonVeronica) 19 de octubre de 2021

«Em dic Marta i tinc tres fills, dos nens i una nena. Fa més de sis anys que estic divorciada. El passat mes de setembre, el pare dels meus fills es va endur el meu fill petit fora del país. Fa més de sis setmanes que no sé res del nen, no he tingut contacte amb ell, el pare està il·localitzable. La meva advocada i jo hem activat tots els mecanismes possibles i tots els mitjans que la justícia posa al nostre abast, però sembla que els temps de la justícia no són els mateixos que els d'una mare i una família a la qual han robat el seu fill. Desitjo que aquest vídeo arribi a qui hagi d'arribar, fa anys que denuncio aquesta situació. Desitjo que, d'una vegada per totes, en aquest país es tingui en compte als nens i existeixi una llei eficaç de protecció a les dones i als menors. Res més. T'estimo Marc», conclou.