Un home ha acceptat aquest dimecres haver agredit sexualment una jove l'estiu del 2019 en un portal de Montcada i Reixac. L'assaltant, que ja tenia múltiples antecedents sexuals, ha acceptat els fets durant el judici a l'Audiència de Barcelona, cosa que ha fet rebaixar la petició de la fiscalia de 15 a 7 anys de presó. L'home va posar un objecte punxant al coll de la víctima i li va fer tocaments, però un veí el va sorprendre i va fugir corrent. Els Mossos investiguen si va cometre altres agressions similars al Baix Penedès i al Vallès Occidental.

Els fets van tenir lloc poc abans de les 7 del matí del diumenge 14 de juliol del 2019 al barri de Can Cuiàs de Montcada i Reixac. L'home era al mateix vagó de Metro de la línia 11 que la víctima i va pujar amb ella amb ascensor fins al carrer. Anava amb una dessuadora negra i la caputxa i un mocador tapant-li part de la cara, tot i ser ple estiu. La va seguir sense que se n'adonés i quan la noia va entrar al seu portal, a uns 350 metres de la parada de Metro, la va abordar per darrere, li va dir que venia de part d'un tal 'José' i li va posar una mà a la boca perquè no cridés. A continuació la va fer caure a terra, sota l'escala, la noia estava de bocaterrosa i l'atacant es va posar a sobre d'ella i li va posar un objecte tallant, com una navalla o un cúter, al coll perquè no cridés ni es resistís. Amb una mà l'agafava pel coll i amb l'altra li va apujar la faldilla i li va tocar els glutis per sobre de la roba interior.

El soroll, tanmateix, va alertar dos veïns, i l'agressor va fugir corrent altre cop cap al Metro, on es va canviar de roba. Un veí del mateix bloc baixava i quan va arribar al vestíbul va veure la noia a terra, sang i l'atacant fugint corrent després de dir alguna frase en castellà i accent llatinoamericà. Un altre veí del bloc de davant va sentir crits al carrer i quan va mirar per la finestra ja no va veure res més. No obstant això, va baixar, va entrar al portal de la víctima i la va trobar amb sang. De fet, la víctima va patir alguns talls a les mans quan intentava treure's l'objecte punxant del coll i al mateix coll per la pressió de l'arma blanca. La noia, a més, va patir síndrome d'estrès posttraumàtic i es va haver de visitar amb un psicòleg.

Quan els Mossos d'Esquadra van començar a investigar l'agressió, van sospitar que es podia tractar d'un violador multireincident, perquè la manera d'actuar era similar a altres fets comesos pels voltants de Cerdanyola del Vallès i El Vendrell. Van concloure que l'agressor es movia amb tren o Metro, perquè sempre assaltava víctimes que havien sortit del transport públic. Gràcies a les imatges de diverses càmeres de seguretat el van poder identificar. Quan van anar a escorcollar casa seva, a principis d'agost, l'home va intentar fugir per una finestra, però va ser arrestat i empresonat. A casa seva hi van trobar la dessuadora que portava el dia de l'agressió, on van trobar restes d'ADN de la noia assaltada. L'home ja havia estat condemnat el 2004 per l'Audiència de Múrcia a onze anys de presó per sis agressions sexuals comeses amb el mateix 'modus operandi' entre el 1999 i el 2000, i a sis anys més per un intent d'homicidi del 2002. Totes les penes es van considerar complertes a finals de desembre del 2017.

Per tot això, inicialment la fiscalia demanava 15 anys de presó per agressió sexual amb arma i un delicte de lesions menys greus, amb l'agreujant de disfressa i reincidència. No obstant això, l'admissió dels fets per part de l'acusat i el fet que les lesions de la víctima fossin lleus, ha fet rebaixar la pena fins als set anys de presó. Tampoc podrà apropar-se o comunicar-se amb la víctima durant deu anys més i estarà també deu anys en llibertat vigilada, per la qual cosa haurà de portar un localitzador electrònic durant aquest temps. La fiscalia també demana que no se li pugui concedir el tercer grau penitenciari fins que hagi complert almenys la meitat de la pena imposada, durant la qual haurà de sotmetre's a un programa d'educació sexual.