Un dels pedòfils més buscats per la justícia nord-americana va passar una temporada a Oviedo impartint classes d’anglès en una acadèmia mentre cossos de seguretat de tot el món miraven de trobar-lo. Agents de la Guàrdia Civil van detenir el 22 de setembre passat a Barcelona G. O. O., un veí de Nova York de 64 anys que poc abans d’asseure’s al banc dels acusats el 2012 per intercanviar abundant material pedòfil va trobar a la capital asturiana el punt de partida d’una fugida de gairebé una dècada per diferents punts de la geografia europea.

Arrest domiciliari i fuga

L’escapat va ser detingut el 2010 arran d’una important operació contra el tràfic de material pedòfil. Es trobava en arrest domiciliari i quan per fi havia de ser jutjat va aconseguir desfer-se de la seva polsera de localització i creuar l’Atlàntic. La seva primera parada va ser Oviedo, on va repartir currículums nets de qualsevol tipus d’antecedent, i va aconseguir un lloc com a professor en una acadèmia d’anglès.

Davant el temor de ser localitzat, el pròfug de la justícia nord-americana va marxar primer a Berlín i després a Londres. En les dues destinacions va continuar dedicant-se a la docència abans de traslladar-se a Barcelona, on va adquirir la nacionalitat espanyola el 2018 i es va canviar l’ordre dels cognoms i des d’on continuava impartint classes ‘online’.

Gràcies a les investigacions portades a terme per l’equip de fugits de la justícia de l’UCO en col·laboració amb la policia judicial de la Guàrdia Civil de Catalunya, el pròfug ha estat detingut i posat a disposició del jutjat d’instrucció número 2 de l’Audiència Nacional, el qual valorarà la seva extradició.