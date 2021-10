La Guàrdia Urbana de Barcelona ha enxampat dos cops en una mateixa nit un conductor que circulava begut a Barcelona, segons ha informat el cos de seguretat a través del seu compte de Twitter.

El primer cop se'l va aturar a dos quarts de quatre de la matinada per una infracció, i la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu d'1,03 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat. El segon cop va ser una hora més tard. Segons indica la Guàrdia Urbana, l'individu circulava amb un altre vehicle. Aquest cop la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu d'1,07. L'home està investigat per dos delictes contra la seguretat viària.