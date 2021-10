Es va fer famosa, viral, braç amunt, salutació feixista, camisa blava, durant un homenatge a la División Azul que es va celebrar a Madrid el mes de febrer passat. Isabel Peralta tenia només 18 anys i va pronunciar un discurs en què culpava els jueus de tots els mals del món. La fiscalia va demanar llavors que se li imputés un delicte d'odi. Grups neonazis de tot el món la van enaltir i ara un dels més violents l'ha convidat per «completar la seva formació», segons ha pogut saber CASO ABIERTO, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica. El 7 de setembre, Peralta va agafar a Madrid un avió amb destinació a Düsseldorf, la capital del 'land' de Renània-Palatinat i un dels llocs on més força té el partit neonazi Der III Weg ('El tercer sender' o 'El tercer camí'), segons van explicar a aquest mitjà fonts policials. Havia acceptat la invitació d'aquest grup neonazi per passar deu mesos amb ells, aprendre les seves tècniques de propaganda i combat i després tornar a Espanya.

SUPORT A NAZIS

Der III Weg és un partit antisemita, racista i anticapitalista. El seu president és Klaus Armstroff, un electricista que va ser càrrec del vell partit neonazi NPD. També hi ha antics militants de l'FNS, un grup que va ser prohibit a Alemanya fa set anys. El partit que formarà la jove neonazi espanyola es va fer conegut a Alemanya quan va organitzar marxes de suport en favor del criminal de guerra nazi Erich Priebke, descobert i processat el 1996 i condemnat a cadena perpètua per la seva participació en la matança de les fosses Ardeatines, el 1944, a Itàlia.

Isabel Peralta ja fa més d'un mes que està amb els seus «professors» neonazis alemanys. Aquesta tardor, Der III Weg ha organitzat, per exemple, grups de patrulles ciutadanes per localitzar i intimidar refugiats polítics a l'estat de Brandenburg. «Membres i simpatitzants del nostre partit revolucionari nacional organitzen els anomenats 'passos fronterers' a les esmentades fronteres exteriors de la nostra pàtria. Ben equipats, els nostres activistes ara caminen per les regions frontereres per localitzar els estrangers il·legals. Aquesta vegada no ens quedarem de braços plegats mentre milions d'estrangers arriben al nostre país».

ANTIVACUNES

La jove neonazi espanyola també ha pogut comprovar en aquests primers mesos de la seva estada a Alemanya les connexions cada vegada més fluides entre els grups feixistes i els moviments contra la vacuna i les mesures per lluitar contra la Covid. Els seus mecenes alemanys van participar el 9 d'octubre en una marxa d'estudiants contra les restriccions celebrada a Dresden. També ha pogut participar en caps de setmana de formació, entre d'altres, un de titulat: «Fonaments del comunisme. L'esquerra fa pudor».

Dos dies abans d'anar-se'n, els seus camarades feixistes espanyols la van acomiadar amb una festa celebrada en un local de Madrid. Isabel Peralta estava radiant, segons les fonts consultades per aquest mitjà. Se n'anava amb totes les despeses pagades i els seus amfitrions alemanys li havien escrit diversos missatges en què ja l'anomenaven la seva «ambaixadora» a Espanya.