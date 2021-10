Macarena Díaz, la mare de l’Antonio David, el menor discapacitat desaparegut des del 12 de setembre, està a casa de la seva mare. Segons ha pogut saber CAS OBERT, portal de successos i investigació de Prensa Ibérica, la dona va ser donada d’alta divendres del centre hospitalari al qual va acudir després que el Jutjat d’Instrucció número 2 de Morón de la Frontera dictés per a ella llibertat amb càrrecs. Macarena, des d’aleshores, és a casa de l’àvia del menor, a Morón de la Frontera (Sevilla), i fins i tot ha publicat alguns ‘posts’ a les xarxes socials. Judicialment, ja que continua sent investigada per la desaparició del seu fill, haurà de comparèixer quinzenalment davant una seu judicial.

Mentrestant, la recerca de l’Antonio David continua. La Policia Nacional rastreja sense descans la zona per poder aportar llum i donar respostes a la família del menor. Macarena continua afirmant que no sap res de la seva localització, després d’assegurar en la seva primera declaració que va matar el seu fill i va llençar el cos a un contenidor. Mare i fill van ser vistos per última vegada la nit anterior en un hotel de Talavera de la Reina (Toledo) on van pernoctar, i en van marxar abans de les set del matí sense ser vistos per ningú.

«LI VAIG INJECTAR UNA XERINGA AMB AIGUA»

Segons va avançar CAS OBERT, la dona va explicar en un primer moment que ella havia matat el seu fill: «Feia dos dies que tenia febre i li vaig injectar una xeringa amb aigua», va relatar en la seva declaració. En totes les seves versions, plenes d’incoherències, la dona ha mantingut que, després de passar quatre dies sola amb el cadàver del seu fill, va sortir de casa, a Morón de la Frontera (Sevilla), el dia 12 de setembre. Que va arribar amb el nen, segons ella ja mort, a Talavera de la Reina, on va agafar una habitació a l’hotel Los Perales.

Per evitar que algú s’adonés que el seu fill era mort a la cadira de rodes, va declarar que va entrar en un basar xinès i va comprar, per 7,50 euros, una manta per tapar-lo. De fet, l’empleat de l’hotel va afirmar que va veure el nen «adormit», tot i que no va poder assegurar-ho.

Segons el seu testimoni, després de descansar a l’habitació, ajaguda al costat del cos sense vida del seu fill, Macarena es va adormir i es va despertar cap a dos quarts d’una. Va baixar al carrer, va ficar el seu fill al cotxe i va conduir en direcció cap a Madrid. En el seu viatge sense rumb, afirma que recorda haver passat després per Arroyomolinos, Navalcarnero i Alcorcón encara amb el seu fill dins del cotxe. Si els seus records són certs, hauria deixat el cadàver del David en un contenidor gris d’escombraries entre Alcorcón i l’entrada de Madrid. Ha assegurat que la cadira de rodes la va deixar molt a prop del contenidor, en un aparcament en bateria. Després, l’únic que recorda és que després de llençar el cos del seu fill, va passar «uns túnels» i finalment va arribar a la gasolinera de Carabias (Segòvia) on va sentir «el desig d’explicar el que havia passat». Ho va fer a una empleada de la gasolinera, que va donar avís a emergències.

Tal com va explicar CAS OBERT, Macarena, que pateix trastorn bipolar, ja va protagonitzar un intent de fuga amb el seu fill. Va ser el 19 d’octubre del 2019, quan va agafar un taxi des de Màlaga fins a Puerto Real (Cadis). Allà va acabar en un descampat al costat del David. Quan hi van arribar els agents de la Guàrdia Civil de Trànsit, la dona els va dir que tant ella com el seu fill es trobaven malament i que la seva família la volia «matar». Va ser ingressada llavors a l’hospital Puerto Real de Cadis i el menor va quedar a càrrec del seu pare.