La Policia Local de Manresa ha detingut un veí de la ciutat, de 48 anys, per un presumpte delicte de maltractament en l'àmbit familiar. L'home hauria agredit als seus pares, fins al punt de deixar al pare inconscient. Els fets han tingut lloc aquesta matinada de divendres. Segons explica el cos, a quarts d'una van ser alertats des del 112 que els havia telefonat una dona demanant auxili, però que s'havia tallat la trucada i no podien contactar de nou amb ella. Diverses patrulles es van desplaçar fins al domicili, on van trobar un home de 73 anys inconscient i una dona de 70 anys que els va explicar que el seu fill els havia agredit després de recriminar-li que s'havia deixat la nevera oberta.

Segons va explicar la mare a la policia, el fill li va donar diverses bufetades a ella i cops de puny al pare, que va caure a terra. Tot i això, li va continuar donant puntades de peu. Després es va posar a llençar objectes i a trencar vidres. La mare va explicar que quan va trucar al 112 el fill li va prendre el telèfon, el va llençar a terra i es va tancar a la seva habitació. L'home va ser detingut per un presumpte delicte de maltractament en l'àmbit familiar. Pel que fa al pare, que va acabar recuperant la consciència, va ser traslladat en ambulància a l'hospital.