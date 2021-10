Va acudir a una comissaria madrilenya per denunciar que un grup de joves d'origen magrebí li havia donat una pallissa i li havia robat el seu telèfon mòbil. L'home va assegurar als agents que havia estat ingressat en un hospital, amb un coàgul al cap i «a punt de morir». La policia va investigar la seva denúncia i va esbrinar que, en realitat, havia sortit de copes en acabar de la seva feina, es va emborratxar i es va obrir el cap després de relliscar-se i colpejar-se amb una pilona a la porta d'un bar. Algú li va agafar el seu mòbil quan estava ferit a terra. L'home havia fingit el robatori per no explicar-li la veritat a la seva dona. Aquesta és una de les denúncies inventades que la Policia Nacional ha descobert en els sis primers mesos de 2021.

Segons un informe d'una de les principals comissaries de Madrid, al qual ha tingut accés CASO ABIERTO, el canal de Recerca i Successos de Premsa Ibèrica, més de la meitat de les denúncies que es presenten per robatori amb violència o intimidació són en realitat simulacions de delicte i estafes a l'assegurança. Els investigadors han detectat «un augment gradual» d'aquests casos, que segons les fonts consultades per aquest mitjà «comença a ser tan alarmant que les xifres d'anys anteriors es poden duplicar».

UN MOBLE D'IKEA

Fonts policials atribueixen aquest increment a «les assegurances que s'ofereixen amb la compra d'aparells electrònics d'alta gamma i de gran valor en el mercat, que només indemnitzen al consumidor quan la pèrdua de l'aparell es produeix a conseqüència d'un robatori amb violència o intimidació». Per exemple, un home de mitjana edat va denunciar fa uns mesos que uns lladres havien entrat a casa seva i s'havien emportat el televisor i el seu telèfon mòbil. Més tard, quan la policia el va citar a declarar, acusat d'un delicte de simulació, va acabar confessant que s'havia inventat l'assalt després que ell mateix trenqués la televisió accidentalment mentre muntava un moble d'Ikea. Com la seva assegurança no cobria les despeses en cas de ruptura, va decidir simular un robatori.

Les condicions oferides per les companyies de productes electrònics, com les de telefonia mòbil, provoquen fins i tot que «persones que extravien una factura, denunciïn relatant fets que no passen només per cobrar de l'assegurança». A més, la policia detecta, en molts casos, falta de col·laboració per part de les companyies d'assegurances, a l'hora de prevenir i perseguir aquests delictes: «a vegades no faciliten informació als investigadors sobre les clàusules dels contractes». En altres casos, fins i tot «arriben a donar indicacions als seus clients del que han de relatar en les seves denúncies per ser indemnitzats».

ASSESSORATS PELS SEUS PARES

A vegades, són els mateixos pares els qui assessoren els seus fills sobre com mentir a la policia per aconseguir que l'assegurança els pagui per fingir que van patir un delicte més greu. És el cas de dos joves als quals un lladre els va pispar el mòbil a la badada, sense violència i sense que ells s'adonessin, mentre passejaven per la zona de Madrid Río i van denunciar un robatori amb intimidació assessorats pels seus respectius progenitors. La policia va detenir als nois i també als seus pares com a inductors. A vegades, l'engany és tan groller que el denunciant no passa de la sala d'espera de la comissaria: «Per poder comprar, amb la indemnització que rebés, un altre telèfon a la seva dona, un noi va denunciar que li havien tret el seu mòbil i resulta que es va presentar a la comissaria amb el telèfon suposadament robat», s'adverteix en l'informe.

EL SOU AL CASINO

Un altre d'aquests falsos denunciants descoberts per la policia va arribar a gastar el seu sou al casino i després va assegurar que l'havien atracat per justificar la despesa a la seva dona. En un altre cas similar, un home va descriure a la policia, en presència de la seva dona i amb tot luxe de detalls, als supòsits lladregots que l'havien atacat en ple carrer per robar-li una quantitat de diners que, casualment, coincidia amb la de la nòmina que acabava de cobrar de la seva empresa i que finalment havia gastat en drogues, segons les indagacions.

Més enllà de la picardia que fa servir qui inventa una denúncia d'aquest tipus, la policia recorda que es tracta d'un delicte que es persegueix i que està castigat amb fins a un any de presó. Els investigadors es prenen molt de debò aquests casos, investigant cada fet denunciat fins al final, com si hagués passat en realitat, i acusant de simulació de delicte i fins i tot estafa a qui s'atreveix a simular ser víctima d'un delicte. Els responsables ocasionen un «greu perjudici» al cos investigador, que dedica «personal, temps i mitjans» a esclarir aquestes denúncies. I no només això, també generen un «perjudici a tota la societat», perquè «els recursos policials i de l'administració de justícia que es destinen a investigar les seves denúncies s'escatimen a altres denúncies que sí que són reals».