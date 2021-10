«Ets el meu únic punt feble». L'hi va escriure Pedro Nieva, un electricista basc, a la seva dona Katia. Mesos enrere, havia descobert que la seva dona l'enganyava amb el seu amic, el regidor de Llanes (Astúries), Javier Ardines. El 15 d'agost del 2018, un dia abans que matessin Ardines, Nieva va enviar un missatge de Whatsapp a l'amant de la seva dona. No hi havia paraules, només era un signe d'ortografia: un punt final. Aquella matinada, Ardines va ser assassinat a la sortida de casa seva. Li van llançar gas pebre als ulls i la cara i el van colpejar amb un bat de beisbol al cap. Pedro Nieva i el seu amic Jesús Muguruza estan acusats d'organitzar i encarregar el crim. Djilali Benatia i Maamar Kelli, dos delinqüents algerians, d'executar-lo. La fiscalia demana 25 anys de presó per a cada un d'ells en el judici que comença el 29 d'octubre a l'Audiència d'Astúries. Les investigacions de la Guàrdia Civil, avançades al seu dia per La Nueva España, del grup Prensa Ibérica, van descartar el mòbil polític de l'assassinat i van apuntar aviat a un motiu sentimental, una cosa personal.

DUES PARELLES

El crim d'Ardines va ser el punt final d'una història de dos matrimonis, quatre persones. Katia Blanco i el seu marit, Pedro Nieva; Nuria i el seu, Javier Ardines. Nuria i Katia són cosines germanes i van créixer a la zona de Llanes, un lloc paradisíac, al costat del mar i a les faldes de la serra del Cuera, porta d'entrada als Picos de Europa. Ardines es va casar amb la primera, tot i que va tenir relacions secretes i prohibides amb la segona durant més de trenta anys, des que ella en tenia 16. Ella, Katia, es va casar amb Pedro Nieva. Els dos matrimonis van tenir dos fills. Els dos matrimonis es van comprar dues cases en una urbanització a prop de Belmonte de Pría, on vivien tot just 20 famílies. Durant anys, es veien a Llanes per vacances, dies festius i alguns ponts. I Ardines i Katia aprofitaven alguns d'aquells moments per tenir trobades sexuals.

El marit enganyat, Nieva, ho sospitava. I el 6 de desembre del 2017, durant el pont de la Constitució, va parar una trampa a la seva dona i el seu amant. Els tres estaven dinant en una sidreria anomenada Muros. Nieva va anar al lavabo i els va deixar a soles després d'amagar el seu telèfon mòbil i deixar-lo gravant. Els dos amants no van poder evitar llavors parlar de la seva relació, de les dificultats per veure's i de la gelosia del marit de Katia, que diu:

-Aneu escalfant la casa per quan arribis... Encara bo que no sap com l'escalfo, sinó, agafa't que venen corbes.

El pescador i regidor respon:

-Calla, calla (...) Fa anys que ens en deslliurem.

Katia li demana prudència i li anuncia que al gener s'escaparà i podran estar junts. Nieva torna del lavabo i apaga l'enregistradora del seu mòbil quan Ardines comença a parlar-li de que bo està el flam que està prenent de postres. Després escoltarà la gravació a casa, durant mesos, milers de vegades, de manera obsessiva, segons la Guàrdia Civil. Decideix no explicar-l'hi a ningú, només a la seva dona, el seu punt feble. Ella tampoc ho explica a ningú, ni a la seva cosina Nuria ni al seu amant, el regidor Ardines.

MARIT TURMENTAT

Els dos matrimonis fan vides allunyades durant l'hivern. Katia i el seu marit viuen a Amorebieta (Biscaia), Nuria i Ardines, a Llanes. Katia intenta convèncer el seu marit que tot ha sigut un flirteig sense importància, però Nieva viu turmentat. Comença a visitar per internet pàgines de botigues espia on comprar micròfons, possiblement per espiar la seva dona. També entra en pàgines que ofereixen proves de paternitat. Nieva està obsessionat que el seu segon fill no se sembla físicament a ell, arriba a pensar que podria ser fill del regidor, segons consta en el sumari. La Guàrdia Civil creu que Nieva va entrar llavors en un estat de «gelosia, neguit i ràbia» que es va agreujar quan s'acostava l'estiu del 2018 i la seva dona li va dir que tornaria a Llanes, com sempre. L'home s'hi oposa i l'amenaça. Si hi va, ell entregarà la gravació a la dona d'Ardines. Tot saltarà pels aires. Katia li diu que ella hi anirà, que tot són fantasmes seus, gelosia. No hi ha res de què amagar-se, res per deixar d'anar a la casa de vacances.

UNA PALLISSA PER DINERS

Aquells dies, segons les investigacions de la Unitat Central Operativa, Nieva es desfoga amb un amic seu, Jesús Muguruza. Nieva li havia encarregat algunes feines, com descarregar runa d'una obra, i Muguruza el veia «baix d'ànim». En la seva confessió davant la Guàrdia Civil, que després va atribuir a pressions i va ser anul·lada pel Tribunal Superior de Justícia d'Astúries, Muguruza va declarar que el seu amic li havia explicat que la seva dona li posava les banyes amb un cosí seu a Astúries i li va dir:

-«Si li claves una pallissa, jo et donaria uns bons diners».

Muguruza s'hi va negar, però li va parlar llavors d'un tipus algerià amb qui havia coincidit pescant a Ondarroa, el tercer home que s'asseu al banc dels acusats. És Djilali Benatia, amb alguns antecedents per robatoris de pisos i cotxes a Cantàbria i el País Basc. Aquest home també va confessar la seva participació en el crim i va relatar com havia passat tot. Va explicar que es va reunir amb Muguruza i Nieva en una cafeteria d'Ocharcoaga, a Bilbao, on vivia. Allà, segons la seva primera versió, Nieva li va encarregar «clavar una pallissa» a un home a Astúries i li va entregar una fotografia. Era Javier Ardines.

25.000 EUROS

Benatia va explicar que va decidir fer-ho amb ajuda d'un vell company, un tipus fort anomenat Maamar Kelli. Que els dos van rebre, en diferents entregues, un total de 25.000 euros. Que va fer un primer viatge a Llanes amb Nieva i Muguruza on li van ensenyar la zona. I que, després d'un intent fallit, la matinada del 16 d'agost del 2018 es van situar a la sortida de la casa d'Ardines i el van atacar. Portaven el mànec d'un pic, el bat de beisbol i dos esprais de gas pebre. La investigació de la Guàrdia Civil va trobar molts indicis contra ells, fins i tot un esprai de gas pebre molt similar als trobats al lloc del crim. Una imatge del control de peatge de l'autopista va gravar els dos presumptes sicaris tornant aquell matí a Bilbao amb la finestreta del copilot abaixada. Benatia va explicar que un dels esprais de gas pebre se'ls havia disparat dins del cotxe i havien hagut d'abaixar-la per poder respirar i seguir el viatge. Tres dels telèfons mòbils dels acusats van ser detectats en el primer viatge del qual va parlar Benatia, cap a Llanes, en el qual el cotxe de Nieva va patir una avaria i van haver de trucar a la grua i llogar un altre vehicle per seguir fins a Astúries.

PRESSIONS

L'algerià també s'ha desdit d'aquesta confessió i assegura que la va fer pressionat per la Guàrdia Civil. Bona part del judici debatrà sobre aquestes dues confessions. Els altres dos acusats, el segon algerià Maamar Kelli, i l'acusat d'encarregar el crim, Pedro Nieva, sempre han mantingut la seva innocència. Aquest últim era a Amorebieta quan va tenir lloc el crim. La seva dona era a Llanes, a prop de la casa d'Ardines, a prop del lloc de l'assassinat, i es va assabentar ben aviat que havien matat el regidor. Llavors, Katia va escriure al seu marit:

«Té un cop al cap. S'ha mort (...) Sembla que li han fet alguna cosa... Pedro... ¿Què has fet?»

L'home li va jurar que no havia fet res i que havia estat a casa seva tota la nit, sense poder dormir, a més de 200 quilòmetres d'allà. Temps després, Katia va avisar el seu marit després de sortir d'un interrogatori amb la Guàrdia Civil.

-Aniran contra tu.

Nieva, Muguruza i Benatia van ser detinguts a les seves cases del País Basc el 19 de febrer del 2019. Maamar Kelli va caure a Suïssa, on ja era a la presó, acusat de diversos robatoris. Tots defensaran en el judici que són innocents de l'assassinat d'Ardines. Katia, la dona del presumpte autor intel·lectual, ha continuat visitant a la presó el seu marit, s'ha reconciliat amb ell i dona suport a la seva història. Sembla que ella no serà, aquesta vegada, el seu punt feble.