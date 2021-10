Els Mossos han detingut quatre policies locals de Llinars del Vallès (Vallès Oriental) en el marc de l'operatiu contra una xarxa dedicada al tràfic de marihuana desplegat aquest dimarts, segons ha pogut saber l'ACN. Les detencions s'han produït per presumpta col·laboració dels agents amb la banda i no es descarta que hi hagi més policies locals arrestats.

Un dels agents detinguts seria el que estava parlant amb un home que va morir tirotejat a Llinars el desembre del 2019 i que llavors es va dir que era el seu confident. Els Mossos han desplegat el dispositiu de matinada i estan fent 28 escorcolls en diverses localitats, principalment Llinars i Barcelona. Un d'aquests a la comissaria de la Policia Local de Llinars del Vallès.